لافروف: موسكو جاهزة للتطور الصعب في العلاقات الروسية الأمريكية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم أن بلاده جاهزة للتطور الصعب في العلاقات الروسية الأمريكية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن لافروف قوله في كلمة ألقاها عبر الفيديو خلال جلسة مجلس الأمناء لصندوق غورتشاكوف الروسي: “الوضع في العلاقات مع واشنطن صعب حقا لكننا جاهزون لمثل هذا التطور للأحداث”، مذكراً بالموقف المعلن سابقاً ومفاده “أن روسيا جاهزة للتعاون مع الولايات المتحدة فقط في المجالات المهمة بالنسبة لروسيا وفقط بشروط مفيدة لها”.

وكان بايدن اتهم بوتين في مقابلة تلفزيونية بمحاولة التأثير على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة لمصلحة دونالد ترامب وأجاب بـ “نعم” عن سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن بوتين “قاتل”.

وشدد لافروف على ازدياد دور الاتصالات الدولية على مستوى المجتمعات المدنية في الظروف الحالية وعبر عن اعتقاده بأنه ظهر في “ترسانة الزعماء الأوروبيين” ظاهرة جديدة وصفها بأنها “الدبلوماسية المزيفة” التي تنحصر في رفض كل وجهة نظر بديلة.

وقال: “من أجل الحفاظ على مواقعهم الجيوسياسية يستخدم زملاؤنا الغربيون بنشاط مجموعة واسعة من الأدوات غير الشرعية ابتداء من الضغط باستخدام القوة إلى العقوبات أحادية الجانب” مضيفا: “نشهد حاليا توسعا باستخدام اختراع خرافات مختلفة وتوجيه اتهامات يرفضون بغطرسة تقديم أي أدلة على صحتها”.

ولفت لافروف إلى أنه يتم استبدال السياسة الحقيقية ذات المعنى بتهديدات لمعاقبة كل من يقف موقفا مختلفاً في الشؤون الخارجية والداخلية على حد سواء.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مطلع الشهر الجاري حزمة عقوبات شملت مؤسسات ومسؤولين روسيين رفيعي المستوى تعتبرهم واشنطن على صلة بقضية المعارض الروسي أليكسي نافالني.