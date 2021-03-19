“منارات” اللاذقية في ضيافة صالون سلمية الثقافي

البعث- نزار جمول

حل “ملتقى منارات” القادم من اللاذقية على صالون السلمية الثقافي ضيفاً عزيزاً بشعرائه حسن داود مدير الملتقى، علي عبد الكريم، بدر الدين قراجة، رمّاح حويجة، نور الدين عبد الرحمن، سمير صقر، مخلوف مخلوف، وقدّموا مع شعراء وشاعرات سلمية مصطفى الجندي، أمل ليلى، لينا الخطيب، نظام وسوف، وعد أبو شاهين، هناء حمود، آمنة طالب، رشا عبيدو، فاتن حيدر، وأمين حربا مدير الصالون مقطوعات وقصائد من الشعر الخليلي الموزون والنثري والخاطرة والمحكي، وتماهت أشعار الضيوف مع نسائم البحر الجميلة، وكعادته اختتم الشاعر الغنائي إسماعيل الآغا هذه الأمسية الدافئة بصوته العذب من خلال قصائده التي تحاكي الواقع.

مدير ملتقى منارات الشاعر حسن داود عبّر عن سعادته بلقاء شعراء السلمية، وبيّن أن ملتقى “منارات” كان عبارة عن صفحة افتراضية حتى تحوّلت إلى مجموعة أدبية ضمّت أكثر من مئتي شاعر وشاعرة من كافة أنحاء سورية، واعتبر داود مدينة السلمية منبراً للشعر في سورية، مؤكداً أن هذه المدينة التي قدّمت الكثير من كبار الشعراء ستبقى ولَّادة للشعر والشعراء. وأوضح أن صالون السلمية الثقافي وُلد من رحم هذه المدينة ليكون منبرها الثقافي والأدبي من خلال أنديته وعلى رأسها نادي المثقفين.