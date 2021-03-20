استشهاد وإصابة عدة مدنيين بانفجار سيارة مفخخة في الباب

استشهد عدد من المدنيين وأصيب آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي أسفر أيضاً عن مقتل وإصابة عدد من مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية التي تنتشر في المدينة.

وذكرت مصادر محلية أن سيارة مفخخة انفجرت اليوم قرب جامع التوحيد وسط مدينة الباب ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين ووقوع دمار كبير في مكان الانفجار والمباني المجاورة واحتراق عدد من السيارات.

ولفتت المصادر إلى أن الانفجار أدى إلى مقتل وإصابة عدد من مرتزقة الاحتلال التركي الذين استقدموا تعزيزات إلى المكان وطوقوا محيط الانفجار ولم يتم التأكد من عدد القتلى في صفوفهم جراء الانفجار.

وتنتشر في المناطق التي تسيطر عليها مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات تجري بين تلك المجموعات الإرهابية ومتزعميها لاقتسام النفوذ والتحكم بمصير المدنيين حيث سبق أن شهدت مدينة الباب عدة انفجارات بسيارات ودراجات مفخخة على مدى الأشهر الأخيرة.

في سياق متصل ، شهدت بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي نزوح عدد من العائلات جراء استمرار قصف قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين للبلدة ومحيطها.

وذكرت مصادر محلية أنه “جراء استمرار قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين بقصف بلدة عين عيسى بالمدفعية تشهد البلدة حركة نزوح عدد من الأسر تاركين منازلهم وممتلكاتهم خوفاً على حياتهم وأولادهم قاصدين المناطق الآمنة البعيدة عن مرمى مدفعية الاحتلال”.