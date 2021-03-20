الدفاع الروسية: إرهابيو جبهة النصرة يعدون لمسرحية استخدام السلاح الكيماوي بريف إدلب

كشفت وزارة الدفاع الروسية أن إرهابيي تنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الإرهاب الدولية المنتشرين بريف إدلب يحضرون لاستفزازات باستخدام السلاح الكيماوي لاتهام الجيش العربي السوري.

وأعلن نائب رئيس مركز التنسيق الروسي العقيد ألكسندر كاربوف أن إرهابيي تنظيم جبهة النصرة “يحضرون لاستفزازات باستخدام مواد سامة شمال شرق محافظة إدلب السورية”.

وبين كاربوف أن معلومات توفرت لمركز التنسيق الروسي عن تحضير تنظيم جبهة النصرة الإرهابي لاستفزاز باستخدام المواد السامة شمال شرق محافظة إدلب لمحاكاة هجوم كيميائي لاتهام الجيش العربي السوري باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.

ميدانيا، استشهد طفل وأصيب 4 مدنيين بجروح جراء تجدد اعتداء قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية بقذائف بالمدفعية على محيط بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها قصفوا من مناطق انتشارهم في أقصى الريف الشمالي للرقة بالقرب من الحدود التركية بالمدفعية التجمعات السكانية في محيط بلدة عين عيسى والطرقات المؤدية إليها ما أدى إلى استشهاد طفل وإصابة 4 مدنيين ووقوع أضرار في منازل وممتلكات الأهالي.

إلى ذلك، أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي دفعة جديدة من القمح السوري المسروق من صوامع الطويبة بريف الحسكة الشرقي إلى شمال العراق.

وذكرت مصادر محلية أن رتلاً مؤلفاً من 17 شاحنة محملة بالقمح السوري المسروق من صوامع الطويبة في منطقة الرميلان تم إخراجه بحماية آليات تابعة للاحتلال وميليشيا “قسد” المرتبطة به وإدخاله إلى شمال العراق.