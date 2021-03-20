خامنئي وروحاني: الشعب الإيراني أفشل سياسة الضغوط القصوى ضده

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي أن الشعب الإيراني استطاع بصموده إفشال سياسة الضغوط القصوى المفروضة عليه من قبل الدول المعادية.

وقال الخامنئي في كلمة له بمناسبة العام الإيراني الجديد.. إن الأعداء باتوا يعترفون بفشل سياسة الضغوط القصوى ضد إيران مشدداً على أن الشعب الإيراني أظهر قدرته على مواجهة الاستهدافات من قبل الأعداء.

بدوره قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة بالمناسبة.. إن “الوضع الاقتصادي في العام الماضي كان صعباً للغاية لكن أعداء إيران اعترفوا بأن لغة القوة والعقوبات لا تنفع مع الإيرانيين وأنهم مجبرون على العودة إلى مسار التعامل والحوار مع الشعب الإيراني”.

ولفت روحاني إلى أن “العام الجديد سيكون عام نهاية العقوبات وهزيمتها” موضحاً أنه “إلى جانب الصعوبات والعقبات التي فرضتها ظروف الحرب الاقتصادية واجه الشعب الإيراني فيروس كورونا ما ضاعف أثقال الحظر والحرب الاقتصادية على الإيرانيين”.

من جانبه اعتبر رئيس مكتب رئيس الجمهورية محمود واعظي أن الظروف في العام الجديد ستختلف عن السنوات الماضية وقال.. “لقد تجاوزنا عاماً صعباً جداً وأحبطنا آمال من يضمرون الشر لإيران وتغلبنا على وباء كورونا وأوقفنا انتشار الفيروس بفضل جهود الكوادر الإيرانية في مختلف المجالات”.