الجيش اليمني يستهدف موقعاً عسكرياً في مطار أبها جنوب السعودية

‏استهدف سلاح الجو المسير في الجيش اليمني اليوم مجدداً موقعاً عسكرياً في مطار أبها الدولي بعسير جنوب غرب السعودية.

ونقل موقع المسيرة عن العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية قوله في بيان.. إن “سلاح الجو المسير استهدف موقعاً عسكرياً في مطار أبها الدولي بطائرة “قاصف ك 2” مؤكداً أن العملية أصابت أهدافها بدقة عالية.

وشدد سريع على أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على تصعيد العدوان والحصار المتواصل على اليمن.

واستهدف الجيش اليمني أمس شركة أرامكو النفطية في العاصمة السعودية الرياض وقاعدة جوية تابعة للنظام السعودي في خميس مشيط محققا إصابات دقيقة فيهما.