استشهاد مدنيين اثنين في اعتداء إرهابي على حيي الصالحين والفردوس بحلب

حلب-البعث:

استشهد مدنيان وأصيب عدد آخر بجروح بينهم أطفال جراء سقوط قذائف أطلقتها التنظيمات الإرهابية المدعومة من الاحتلال التركي على مدينة حلب.

وأكد مصدر عسكري في حلب أن المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من الاحتلال التركي في ريف حلب الغربي قامت باستهداف المدنيين في بعض أحياء حلب (الفردوس- الصالحين) مما أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين وجرح آخرين، وأضاف: تم نقل المصابين إلى مشفى الرازي ومشفى الجامعة لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، لافتاً إلى أن الاعتداء أسفر عن وقوع أضرار مادية ببعض المنازل والسيارات والمحال التجارية.