القوات العراقية تواصل ملاحقة فلول داعش في نينوى

ألقت القوات العراقية القبض على تسعة إرهابيين من تنظيم “داعش” في محافظة نينوى شمال العراق.

وأفاد إعلام الحشد الشعبي في بيان نقله موقع السومرية نيوز اليوم بأن “قوة من اللواء 30 في الحشد الشعبي نفذت عملية أمنية لملاحقة الإرهابيين في عدد من مناطق نينوى وتمكنت من إلقاء القبض على 9 منهم”.

وفي سياق متصل أطلقت القوات العراقية اليوم عملية أمنية في بساتين ناحية العبارة بأطراف قضاء بعقوبة في محافظة ديالى شرق البلاد بحثا عن خلايا إرهابية.

وتواصل القوات العراقية عملياتها لملاحقة فلول إرهابيي “داعش” وتدمير أوكارهم في مختلف المناطق العراقية.

في سياق متصل، دمرت القوات العراقية ثلاثة أوكار للإرهابيين خلال عملية تفتيش في قضاء الطارمية شمال بغداد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن خلية الإعلام الأمني قولها في بيان اليوم: إن “القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد والفرقة السادسة تمكنت من العثور على ثلاثة أوكار للإرهابيين في بساتين البو شهاب بقضاء الطارمية وقامت وحدات الهندسة بتفجيرها”. وأضاف البيان: إنه تم العثور أيضاً على عبوة ناسفة وكميات من المواد المتفجرة.