ازدحام على محطات النقل باللاذقية

اللاذقية- عادل حلوي

تشهد محافظة اللاذقية ازدحاماً كبيراً على محطات النقل العام داخل المدينة وفي ريفها، خاصة في ساعات الذروة، وهو مشهد يومي يتكرر وسط غياب الحلول!.

وفي جولة لـ “البعث” على مراكز الانطلاق، بيّن النقيب يوسف جعفر رئيس مخفر مركز انطلاق الفاروس أن السبب الرئيسي لكثرة الازدحام هو غلاء مادة البنزين، وصعوبة الحصول عليها، وعقود السرافيس مع المؤسسات والفعاليات، موضحاً أن المخفر يشرف على تسيير عدة رحلات تصل إلى ست رحلات وأكثر في اليوم الواحد من وإلى القرى والبلدات مثل: (البسيط- صليب التركمان- كرسانا.. وغيرها من المناطق)، وذلك بالتنسيق مع مديرية النقل الداخلي في اللاذقية.

بدوره أكد المشرف على تسيير الرحلات في كراج الفاروس سيف الدين طوبال على أن السبب الرئيسي للأزمة هو نقص كمية المازوت المخصصة للحافلات العاملة على خطوط كراج الفاروس، وأن الاستعانة بباصات النقل الداخلي هو الحل الوحيد المتبع في ظل هذه الأزمة.