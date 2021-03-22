الانتهاء من حفر ٢٨ بئراً بالحسكة

الحسكة- إسماعيل مطر

أنهى مجلس مدينة الحسكة حفر 28 بئراً سطحياً في أماكن مختلفة من المدينة، وذلك بالتعاون مع المؤسسة العامة للمياه، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتم وضعها في الخدمة للاستعمالات المنزلية في حال انقطاع مياه مشروع علوك عن الخدمة.

وأكد المهندس عدنان خاجو رئيس مجلس المدينة أنه تم تنفيذ مجرور الصرف الصحي ضمن الشوارع الرئيسية والفرعية وسط المدينة، حيث تم لتاريخه حفر ومد قساطل بطول ٥ كم من كامل المشروع البالغ طوله 6.2 كم، لافتاً إلى أنه يتم ترحيل القمامة ونقلها إلى المكب الرئيسي في منطقة أبيض بمعدل ترحيل ٤٥ متراً مكعباً يومياً.