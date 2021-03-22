الحرارة تتجاوز معدلاتها بـ 8 درجات والأجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الغائم جزئياً إلى غائم ماطر بشكل عام وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية والرياح متقلبة إلى شرقية خفيفة في المناطق الشمالية والجزيرة بينما تكون جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 60 كم/سا في باقي المناطق والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة للانخفاض غداً مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة ويستمر الجو سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية.