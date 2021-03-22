الرئاسة اللبنانية: الحريري يخالف الميثاق والدستور

أعربت رئاسة الجمهورية اللبنانية عن استغرابها وتفاجئها بكلام وأسلوب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري شكلاً ومضموناً، مشددة على أن الورقة المنهجية التي أرسلها الرئيس ميشال عون إلى المكلف تشكيل الحكومة لا تتضمن أسماء كي يكون فيها ثلث معطّل وهي آلية للتشكيل من باب التعاون.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان اليوم تلاه أنطوان قسطنطين مستشار الرئيس اللبناني: “إن الأزمة حكومية ولا يجوز تحويلها إلى أزمة حكم ونظام إلا إذا كانت هناك نية مسبقة بعدم تشكيل حكومة لأسباب غير معروفة ولن نتكهن بشأنها”.

وأعربت الرئاسة اللبنانية عن أسفها لأن يصدر عن الرئيس المكلّف إعلان تشكيلة حكومية عرضها هو في الـ 9 من كانون الأول 2020 ولكنها أصلاً لم تحظ بموافقة الرئيس عون كي تكتمل عناصر التأليف الجوهرية، مجددة حرص الرئاسة على تشكيل حكومة وفقاً للدستور اللبناني.

وشدد البيان على أن كل كلام حول أن الرئيس في لبنان لا يشكّل بل يصدر هو “مخالف للميثاق والدستور وغير مقبول”.

وكان الحريري زعم بأن الرئيس عون أرسل إليه “تشكيلة حكومية رفضها هو واعتبرها مخالفة للدستور ويحصل فيها فريقه السياسي على الثلث المعطل”.

ويرى محللون ومتابعون للشأن اللبناني أن الحريري يختبئ خلف شعار “حكومة اختصاصيين” من أجل فرض تشكيلة حكومية على مقاس فريقه السياسي وبعيدة عن أي توافقات داخلية وتكون وفق الرغبات الأوروبية الأمريكية التي تربط بين مساعدة لبنان اقتصادياً ووجود حكومة تابعة للغرب.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، دعا رئيس الحريري للتأليف الفوري للحكومة. وقال في كلمة له الأربعاء، “أدعو الحريري إلى قصر بعبدا من أجل التأليف الفوري للحكومة، بالاتفاق معي وفق الآلية الدستورية”، مضيفاً أنه “إذا وجد الحريري نفسه عاجزاً عن التأليف فعليه الإفساح في المجال أمام القادر على التأليف”.