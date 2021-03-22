اليونسكو: العالم سيواجه نقصاً بالمياه بنسبة 40% عام 2030

حذرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو” من أن العالم سيواجه عام 2030 نقصا بالمياه مشيرة إلى أن دول العالم لا تبذل جهوداً كافية للحفاظ على الموارد المائية.

وقالت المنظمة في تقرير اليوم بمناسبة يوم المياه العالمي نقله موقع روسيا اليوم إن “العالم سيواجه بحلول عام 2030 نقصا عاما في المياه بنسبة 40 بالمئة وسيتفاقم الوضع بسبب مشاكل عالمية أخرى بما في ذلك عواقب وباء كورونا”.

ويؤكد القائمون على التقرير أن مشكلة تزويد سكان الأرض بالمياه لتلبية احتياجاتهم الصحية في ضوء أزمة الصرف الصحي الحالية أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى مشددين على أن تكلفة المياه يجب أن تقاس ليس فقط انطلاقا من سعرها السوقي ولكن أيضا من حيث الفوائد التي يمكن أن تتأتى من توزيعها.