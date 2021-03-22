بأربعة موظفين.. “إكثار إدلب” يزرع أكثر من ٣٥٠٠ هكتار

إدلب- يحيى بزي

رغم الظروف الراهنة والصعوبات، يواصل فرع إكثار البذار في إدلب عمله بأربعة موظفين، إضافة للمدير وجميعهم يقومون بهذا العمل في غرفة واحدة ولديهم وسيلة نقل واحدة.

وبيّن مدير الفرع المهندس عبد العزيز بكداش أن الموظفين مصمّمون على مواصلة العمل، واقترح إجراء مسابقة تعيين لرفد الفرع بالكوادر وتأمين وسائط نقل ومبنى للفرع للارتقاء بواقع العمل، إذ يتابع الفرع مراقبة الحقول من القمح والشعير في المناطق المحرّرة من ريف المحافظة الممتدة من خان شيخون والهبيط جنوباً حتى الحدود الإدارية لمحافظة حلب شمالاً، موضحاً أن الفرع يعمل على تأمين حاجة المزارعين من البذار للموسم القادم من خلال زراعة أكثر من ٣٥٠٠ هكتار، توزّعت على أكثر من ١٧٠٠ هكتار من مادة القمح، وأكثر من ١٨٠٠ هكتار من مادة الشعير، ومن المتوقع أن يكون الإنتاج نحو ٥٠٠٠ طن من القمح و٢٠٠٠ طن من الشعير.

واعتبر بكداش أن الموسم جيد رغم نقص كميات الأمطار الهاطلة من جهة، ونقص كميات الأسمدة الآزوتية الموزعة من جهة أخرى، إضافة لوجود آفة فأر الحقل المنتشرة بشكل كبير في المناطق المحررة والتي تعمل الجهات المختصة على مكافحتها للتخفيف من الأضرار التي قد تنجم عنها. وذكر بكداش أن الفرع قام بتوزيع أكثر من ٥٨٠٠ طن من البذار على المزارعين هذا الموسم، وزّعت على أكثر من ٣٠ ألف هكتار مرخصة للزراعة، بكمية تضمنت أكثر من ٤٥٠٠ طن من القمح وأكثر من ١٣٠٠ طن من الشعير.