صنعاء: النظام السعودي جزء من الحرب ومبادرته لا تتضمن شيئاً جديداً

رفضت صنعاء مبادرة النظام السعودي لإنهاء الحرب العدوانية على الشعب اليمني، و قال رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام: إن “المبادرة السعودية لإنهاء الحرب لا تتضمن شيئاً جديداً، وعلى الرياض إعلان وقف العدوان ورفع الحصار، لا أن تقدم أفكار تم نقاشها مسبقاً”، مضيفاً: إن النظام السعودي جزء من الحرب ويجب أن ينهي الحصار الجوي والبحري على اليمن فوراً.

واعتبر عبد السلام أن “فك الحصار لا يتطلب مبادرة والمقايضة بالملف الإنساني جريمة بحق شعب بأكمله، وأي مبادرة لا تلتفت إلى الجانب الإنساني فهي غير جادة”.

وتابع أن “إدخال السفن المحتجزة منذ أكثر من عام لا تحتاج مبادرة ولا شروط مسبقة، مؤكداً أن “تقديم السعودية لنفسها بأنها ليست طرفاً في العدوان تسطيح مبالغ فيه وغير دقيق ولا يؤدي إلى نجاح على الإطلاق”.

مشيراً إلى أن “تحالف العدوان يعمد إلى ليّ ذراع الشعب اليمني من خلال تشديد الحصار في محاولة للضغط علينا للقبول بمطالب لم يتمكنوا من إنجازها عسكرياً وسياسياً”.

وشدد عبد السلام على أن “الحرب على اليمن فرضت عليه ولسنا طرفاً في حصار اليمنيين حتى نفاوض عليه”، لافتاً إلى أن “الوضع في اليمن لا يخدم دول العدوان ولا دول الجوار”، داعياً إلى توجه حقيقي لإنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية للشعب اليمني، مشدداً على “رفض مقايضة الملف الإنساني بالملف العسكري والسياسي”.

جاء كلام عبدالسلام رداً على مبادرة طرحها النظام السعودي، حيث أوضح وزير خارجية النظام السعودي فيصل بن فرحان أن “المبادرة تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة سيخفف التحالف حصار ميناء الحديدة في إطار المبادرة، وإيرادات الضرائب من الميناء ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي، وستشمل المبادرة فتح مطار ‎صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة، كما تتضمن المبادرة “إعادة إطلاق المحادثات السياسية لإنهاء أزمة اليمن”.

ميدانياً،قتل وجرح العشرات إثر مواجهات بين قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية من جهة، وقوات الرئيس المخلوع عبد ربه منصورهادي المسنودة بطائرات تحالف العدوان السعودي في الأطراف الغربية لمنطقتي البَرّاء وإيدات الراء.

وأفادت مصادر يمنية أن معظم الغارات الجوية لتحالف العدوان السعودي تستهدف المواقع المقصوفة سابقاً، كذلك تجري المواجهات بين الطرفين في الأطراف الشرقية لمنطقة نخلاء بمديرية مَدْغِل الجِدْعان شمالي غرب المحافظة الغنية بالنفط.

هذا وقصفت مقاتلات تحالف العدوان بـ3 غارات منطقة المرازيق في مديرية خَبْ والشَّعْف بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن,كماجددت مقاتلات التحالف شن غاراتها على العاصمة اليمنية صنعاء مستهدفة بـ4 غارات جبل النَّهْدين جنوب المدينة وبغارة جوية معسكر الصيانة في منطقة النهضة شمالي العاصمة.

في الأثناء واصل مرتزقة تحالف العدوان اعتداءاتهم بحق المواطنين في محافظة الحديدة، وأفادت مصادر إعلامية سقوط قذيفة أطلقها مرتزقة العدوان على منزل مواطن بحي خالد بن الوليد في مديرية الحالي، مشيرة إلى أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا حتى اللحظة.