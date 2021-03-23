أكثر من مليار ليرة على أبنية التعليم في حماة

حماة- ذكاء أسعد

نفذت مديرية الخدمات الفنية في حماة ٩٩،٨% من مشاريع تأهيل أبنية التعليم التربوي صرفت من كتلة الاعتمادات المخصّصة لهذه الخطة والبالغة نحو مليار وواحد وستين مليوناً وسبعمائة وعشرة آلاف ليرة سورية، وشملت عملية التأهيل واجهات المدارس وأسوارها ودورات مياه وباحات، إضافة إلى الأثاث المؤلف من المقاعد والطاولات والكراسي.. وما إلى ذلك.

وبيّن المهندس محمد كامل زهية رئيس دائرة الأبنية المدرسية في مديرية الخدمات الفنية أنه سيتمّ قريباً تسليم هذه المشاريع أصولاً إلى مديرية التربية عن طريق لجنة مختصة، وعند إنهاء هذه المشاريع يتمّ استلامها من قبل لجنة مختصة ليتمّ وضعها في الاستثمار. وفي التفاصيل بيّن زهية أن الاعتمادات المخصّصة لبناء مشاريع التعليم بلغت /670300000/ ليرة سورية أنفق منها /669719000/ بنسبة إنجاز 99% حيث تمّ الانتهاء من تنفيذ مشروعين هما مدرسة ابن خلدون وثانوية القصور في حماة أنفق عليهما /40/ مليوناً.

أما المشاريع التي ما زالت قيد التنفيذ والمدورة من أعوام سابقة فقد بلغت –بحسب زهية- 6 مشاريع أنفق عليها حتى تاريخه -مع فروقات الأسعار- /322/ مليون ليرة وهي مدرسة السويدة في مصياف، ومدرسة رسم الجرن في الغاب، ومدرسة عبد المعين قطرميز في حماة، ومدرسة الطمارقية في مصياف، وخربة دامس التطبيقية في محردة، ومدرسة عبر بيت سيف في الغاب.

أما مشاريع أبنية التعليم الأساسي فقد بلغت الاعتمادات المخصصة لها /390200000/ أنفق منها /388660000/ بنسبة إنجاز 99% وتمّ الانتهاء من مشروع واحد مؤلف من /6/ شعب صفية وهو مدرسة في “خطاب” أنفق عليها /127/ مليون ليرة مع فروقات الأسعار. أما مشاريع التعليم الأساسي التي مازالت قيد التنفيذ والمدورة من أعوام سابقة فهي /10/ مشاريع مؤلفة من /110/ شعب صفية أنفق عليها حتى تاريخه /677/ مليوناً مع فروقات الأسعار وهي مدارس (الحارة الجنوبية في مصياف، ياسين علي في قمحانة، تطبيقية كفر بهم، البرناوي في حماة، تل الغزالة في السلمية، الضاهرية، الجيد في الغاب، الخندق في الغاب وحوير الصليب في مصياف).

وبالنسبة لمشاريع التعليم الثانوي فقد بلغت الاعتمادات المخصصة لها /710000/ أنفقت كاملة بنسبة إنجاز 100% وضمت مشروعين هما، مدرسة أبي الفداء في حماة ومدرسة جورين بالغاب.

وبخصوص تأهيل مدارس الريف الشرقي المحرر، بيّن زهية أنه تمّ تشكيل لجان فنية مختصة لتقييم الوضع في المدارس للنظر فيها وإعداد تقارير حول واقعها وإمكانية صيانتها أصولاً ليتمّ استثمارها في أسرع وقت ممكن.