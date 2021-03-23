أهالي باب هود يطالبون بتبسيط الإجراءات

حمص- صديق محمد

تركّزت مطالب أهالي باب هود ولجنة الحيّ على ضرورة تحسين الواقع الخدمي للحي من خلال تأمين محولة وعدادات كهربائية، وتدعيم وترميم بعض المباني الأثرية، إضافة إلى الإسراع بأعمال ترحيل الأنقاض والاهتمام بنظافة الحي وتعزيل الشوايات المطرية، عدا عن تأمين الحماية اللازمة للمحال التجارية، وتبسيط الإجراءات بما يتعلق بترميم المنازل، وذلك خلال لقائهم محافظ حمص المهندس بسام بارسيك وأمين فرع الحزب الرفيق عمر حورية.

وأكد المحافظ خلال ردّه على مطالب الأهالي أنه تمّ توجيه كافة مدراء المؤسّسات الخدمية بمتابعة جميع المطالب، موضحاً أن متابعة وتقييم واقع تنفيذ الخدمات مستمرة ودورية لتحسين الوضع الخدمي وتشجيع عودة الأهالي إلى الحيّ.