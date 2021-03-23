اتحاد الجمباز يخطو بثبات عبر بطولة الجمهورية

بدأت نتائج العمل المخطّط بشكل واقعي وموضوعي والذي بذله اتحاد الجمباز تظهر بشكل واضح، وكل من حضر البطولة الأخيرة للعبة لمسَ ذلك، ليكون اتحاد اللعبة من الاتحادات القليلة التي كانت على قدر الثقة الممنوحة لها في الدورة الانتخابية الجديدة، ولم تحتج لأكثر من ثمانية أشهر لترتب بيتها الداخلي وتبدأ بإعادة الألق إلى اللعبة، وكنّا قد تحدثنا مطولاً عن محاولات التشويش على أداء الاتحاد من قبل أعضاء سابقين، لكن التصميم والرغبة بتغيير الصورة التي رافقت سنوات الأزمة كانت لها الغلبة، ومنذ بداية العام الحالي شهدنا عودة لمشاركة الجمباز في الفعاليات الاجتماعية والفنية، وتماشياً مع الأجندة السنوية للعبة أقيمت أولى بطولات الجمهورية، على أن تقام بطولات باقي الفئات تباعاً، وطبعاً بين هذه وتلك دورات ومعسكرات.

رئيسُ اتحاد الجمباز محمد حبوباتي أكد لـ”البعث” أن اللعبة تسير بخطوات ثابتة نحو الهدف الموضوع وهو عودة لاعبينا إلى منصات التتويج العربية والدولية، مبيناً أن الجمباز من الألعاب الشعبية جداً في بلدنا ولكن تأثرها بشكل كبير بالأزمة أدى لتراجع أعداد المتدربين ما انعكس سلباً على كمية المواهب وعلى تمثيلنا الخارجي في البطولات القليلة التي كنّا نشارك فيها.

وأشار حبوباتي إلى أن اتحاد اللعبة سعى بكل جهده لإعادة تنظيم وإحياء اللعبة جنباً إلى جنب مع عودة الدعوات والمشاركات الخارجية، والتركيز كان على الفئات الصغيرة أساس أي تفكير مستقبلي، وقد أفرزت البطولة الأخيرة خامات واعدة وسنعمل على متابعتها سواء مباشرة في المعسكرات أو بشكل غير مباشر عن طريق اللجان الفنية في المحافظات.

وعن النشاطات القادمة، أوضح حبوباتي أن الاتحاد بصدد إقامة دورة تدريب صقل واعتماد وترقية للدرجتين الثانية والأولى، كما يجري التحضير لمعسكر خارجي في مدينة كازان الروسية استعداداً لكأس العالم والذي ستستضيفه مصر في شهر حزيران القادم.

وبالعودة إلى البطولة المذكورة فقد تضمنت منافسات فرق الفردي العام وفردي الأجهزة بمشاركة تسع محافظات.

سامر الخيّر