العراق.. عملية أمنية لملاحقة فلول “داعش” في الأنبار

أعلنت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول “داعش” الإرهابي شرقي محافظة الأنبار.

وقال إعلام الحشد الشعبي في بيان له: إن “قوة من اللواء لسابع في الحشد الشعبي والفرقة الـ10 من الجيش العراقي أطلقوا عملية لتأمين منطقة الثرثار المحاذية لحدود محافظة صلاح الدين، وملاحقة عناصر تنظيم داعش.

في سياق متصل عثرت القوات الأمنية على مخبأ يضم 520 قذيفة هاون مختلفة الأحجام في الجرايشي بمنطقة المعامل في بغداد وتمت معالجتها من قبل وحدات الهندسة.

في الأثناء أعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان لها “انفجارعبوة ناسفة كانت موضوعة داخل دراجة نارية ضمن شارع القناة من جهة بغداد الجديدة في منطقة المشتل، جنوب شرق العاصمة العراقية” ما أدى إلى مقتل صاحب الدراجة، وإصابة 4 مدنيين بجروح.

وأضاف البيان أن “سائق الدراجة كان يحمل رمانة يدوية عدد اثنين وعبوة محلية الصنع”، مبيناً أن “الانفجار لم يسفر عن إصابات تذكر”.

وتابع أنه “كان ينوي نقل هذه المواد الى مكان معين وتفجيرها على محال لبيع المشروبات الكحولية, وخلل اصاب هذه المواد المتفجرة أدى الى الانفجار واحتراق العجلة”، لافتا إلى أن “القوات الأمنية قامت بأخذ هاتف صاحب الدراجة الذي قتل”.

وفرضت القوات الأمنية طوقاً أمنياً في المنطقة التي تضم سوق بغداد الجديدة،والذي يعتبر من كبرى الأسواق الشعبية في العاصمة.