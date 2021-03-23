الصين تستدعي سفير الاتحاد الأوروبي لديها احتجاجاً على العقوبات غير القانونية على عدد من دبلوماسييها

استدعت وزارة الخارجية الصينية اليوم سفير الاتحاد الأوروبي لديها نيكولا شابوي لتقديم احتجاج قوي على العقوبات التي فرضها الاتحاد على مسؤولين صينيين بزعم (انتهاكات لحقوق الإنسان) في إقليم شينجيانغ الصيني.

وقالت وزارة الخارجية في بيان نقلته رويترز إن “نائب وزير الخارجية الصيني تشين قانغ أبلغ شابوي بأن على الاتحاد الأوروبي أن يدرك حجم خطئه ويصححه تجنباً لإلحاق مزيد من الضرر بالعلاقات الثنائية”.

وكانت الصين فرضت أمس عقوبات على عشرة أفراد وأربعة كيانات أوروبية رداً على العقوبات التى فرضها الاتحاد على دبلوماسيين صينيين واعتبرت وزارة الخارجية الصينية أن “فرض عقوبات على أفراد وكيانات صينية بذريعة ما تسمى قضايا حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ يعتبر خطوة قائمة على الأكاذيب والتضليل وتتجاهل الحقائق وتشوهها كما تشكل تدخلاً صارخاً في الشؤون الداخلية للصين وانتهاكاً للقانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية وتقويضاً للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي”.