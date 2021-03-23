بحضور العماد الشوا.. الاحتفال باليوم العالمي للأرصاد الجوية

دمشق – محسن عبود:

أقامت المديرية العامة للأرصاد الجوية احتفالاً مركزياً في مكتبة الأسد بدمشق، بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية، تضمن عرض فيلم وثائقي عن الأرصاد الجوية وتكريم عدد من العاملين والمتنبئين من مديرية الأرصاد الجوية إضافة إلى إقامة معرض لأجهزة الرصد الجوي وبعض خرائط الطقس المستخدمة في التنبؤ ومقاييس الضغط الجوي والية عمل كل جهاز وكيفية أخذ درجات الحرارة.

وألقى العماد محمود الشوا نائب وزير الدفاع كلمة أكد فيها أهمية الدور الذي قامت به المديرية العامة للأرصاد الجوية من خلال تقديمها الخدمات بكل المجالات مع ايجادها الحلول المناسبة للسلامة البئية وغيرها، مؤكداً دورها في معرفة تقلبات الطقس ودرجات الحرارة في جميع الفصول، وأيضاً دورها في تحديد ووضع الخطط والبرامج وتحديد السياسات المرتبطة بالمشاريع الاقتصادية والزراعية والمائية والسياحية والتخطيط العمراني، وخاصة في الدول التي يعتمد اقتصادها على الجانب الزراعي بشكل كبير، وشدّد على الدور الرائد الذي قامت به كوادر المديرية العامة للأرصاد الجوية، وخاصة خلال سنوات الحرب على بلدنا، وضرورة مضاعفة هذة الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تصب في خدمة الوطن في جميع المجالات والنواحي.

وأكد المدير العام للأرصاد الجوية المهندس محمود عباس أن المديرية تمثل سورية لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، التي تعدّ من الدول الفعّالة في مجال مراقبة الطقس والمناخ، وتعمل المديرية بشكل مستمر على بناء مراكز التنبؤ ومحطات الرصد الجوي والمراكز الخاصة بالمطارات المدنية والعسكرية ومركز التنبؤ البحري الذي يؤمّن نشرات الطقس الخاصة بالملاحة البحرية، حيث شهدت المديرية العامة نقلة نوعية في عهد السيد الرئيس بشار الأسد تمثلت بتحديث التجهيزات والتقانة المتطورة في جميع مجالات الرصد والتنبؤ وشبكات الأتصالات، ولفت إلى حجم الخسائر التي لحقت بالمديرية نتيجة الإرهاب والحصار الأقتصادي الجائر على بلدنا، وبين أن المديرية تولي اهتمامها الكبير في حقل الأبحاث والدراسات البحثية في مجال التنبؤات العددية للطقس والمناخ من خلال استخدام الحواسيب والمتطورة جدا واستخدام النماذج الرياضية المعقدة والمعمول بها في المراكز العالمية.

ثم ألقى المهندس محمد بشار عرابي مدير البحوث الفنية في المديرية محاضرة بعنوان “المحيط ومناخنا وطقسنا”، وأيضاً محاضرة للدكتور غياث ضعون مدير البحوث البيئية في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد حول “الشراكة المؤسساتية لتقييم أثر التغيّرات المناخية ومراقبة العواصف الغبارية”، كما ألقت ربا الماغوط رئيسة دائرة البحوث بالمديرية محاضرة حول تأثير “ذبذبات شمال المحيط الأطلسي على منطقة شرق المتوسط”، وألقى المتنبئ الجوي هاشم شربا مدير مشروع العواصف الغبارية محاضرة بعنوان “ظواهر جوية”.