تحسن ملحوظ بالخدمات في حلب

حلب- معن الغادري

يواصل مجلس مدينة حلب استكمال تنفيذ المشاريع الخدمية التي أُقرّت العام الماضي، بالتزامن مع إطلاق عدد من المشاريع الخدمية في عدد من المناطق والأحياء والمقرّرة ضمن خطة العام الحالي.

وأوضح الدكتور المهندس معد المدلجي رئيس مجلس مدينة حلب أنه وعلى الرغم من الصعوبات يسير العمل بصورة منضبطة ومنتظمة في مختلف المشاريع الخدمية والتي تستهدف الأحياء الشعبية ووسط المدينة، وتشمل هذه المشاريع –حسب المدلجي- صيانة وتزفيت الطرقات وترميم الأرصفة والعناية بالمستديرات والحدائق، وتنفيذ مشاريع الإنارة بالطاقة الشمسية، وتحسين واقع النظافة وترحيل الأنقاض في بعض المناطق، وتنشيط لجنة السلامة العامة للكشف على الأبنية المتضررة والآيلة للسقوط، إضافة إلى تسريع وتائر العمل في مشروع تحسين وسط المدينة، ووضع الرؤى والخطط لتحسين الواقع الخدمي للمتحلق الجنوبي استعداداً لموسم الصيف كونه أحد متنفسات المدينة الصيفية.

وأكد المدلجي أن هذا العام سيكون خدمياً بامتياز، وستشهد المدينة نقلة حقيقية في نوعية وجودة الخدمات، داعياً أهالي الأحياء إلى التعاون مع المديريات الخدمية، وخاصة ما يتعلق بالنظافة والتقيد بمواعيد رمي القمامة.

وفي السياق نفسه بدأ مجلس بلدة حيان في الريف الشمالي المحرّر بتركيب (30) جهاز إنارة بالطاقة الشمسية كدفعة أولى وذلك ضمن شوارع البلدة.

وأوضح رئيس مجلس البلدة حامد بيج أن هذا المشروع تمّ بدعم من محافظة حلب، وبالتعاون مع أهالي البلدة لإعادة إنارة الشوارع بعد أن تمّ تخريب البنى التحتية من قبل المجموعات الإرهابية في الكثير من المواقع، مبيناً أنه سيتمّ تركيب عدد آخر من أجهزة الإنارة لتخديم أكبر مساحة ممكنة في البلدة.

وأوضح رئيس المكتب المختص في مجلس المحافظة أن مشاريع الإنارة بالطاقة الشمسية ستشمل مجمل بلدات ومناطق الريف تباعاً ضمن خطط العام الحالي.