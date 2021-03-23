سلاح الجو المسير في الجيش اليمني يستهدف مطار أبها السعودي

استهدف سلاح الجو المسير في الجيش اليمني اليوم الثلاثاء مطار أبها الدولي بعسير جنوب غرب السعودية بطائرة مسيرة نوع قاصف كيه 2 محققاً إصابة دقيقة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع : إن استهداف مطار أبها يأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على تصعيد العدوان والحصار الشامل على الشعب اليمني مؤكداً أن “العمليات ستبقى مستمرة طالما استمر العدوان والحصار.

وأكد سريع بأن “عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار”.

وأوضح أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع MQ9 الأميركية أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة مأرب، مشيراً إلى أن عملية إسقاط طائرة MQ9 الأميركية نفذت بصاروخ مناسب لم يكشف عنه بعد.

في سياق منفصل, أعلنت وزارة الصحة في حكومة صنعاء في بيان لها يلخص حصيلة 6 سنوات من الحرب والحصار على اليمن ، أن عدد الشهداء المدنيين في اليمن بلغ إلى اليوم 17 ألفاً و97 شهيداً، منهم 3 آلاف و821 طفلاً و2000 و892 امرأة، وأكثر من 27 ألف جريحاً.

مؤكدةً أنّ “تحالف العدوان دمّر 523 مرفقاً صحيّاً بشكل كامل وجزئيّ، وقصف 100 سيارة إسعاف”، متحدثةً عن “خروج 50% من المرافق الصحيّة عن الجاهزية”.

فيما يتعلق بوضع المجاعة في البلاد، أشار البيان إلى وجود أكثر من 2.6 مليون طفل دون الخامسة من العمر يعانون سوء تغذية حاد، و500 ألف طفل حياتهم مهددة بسوء التغذية الوخيم جراء الحصار”.

ولفت إلى أنّه “في المحافظات التي استهدفت بأسلحة محرمة سجّلت المستشفيات نسب مرتفعة من المواليد ممن يعانون التشوهات”، كما أنّ “أكثر من 3 آلاف طفل مصابون بتشوّهات قلبيّة و500 يعانون من فشل كبد نهائي، وألفي حالة بحاجة لزراعة قرنيّة عاجزون عن السفر للعلاج بسبب إغلاق تحالف العدوان لمطار صنعاء”.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أكثر من 72 ألف شخص في اليمن مصابون بالأورام “يمنع تحالف العدوان إدخال الأجهزة والأدوية اللازمة لعلاجهم كالمعجل الحراري وجهاز العلاج الإشعاعي”.

ودقت الوزارة في بيانها “ناقوس الخطر مجدداً بسبب استمرار تحالف العدوان منع دخول الوقود إلى اليمن”، مبرزةً أنّ “منع دخول الوقود يهدد 1500 مستشفى ومركزاً صحياً و400 بنك دم ومختبراً عاماً وخاصاً بالتوقف وسينتج عن ذلك كارثة كبيرة”.