مشروب سحري يحرق الدهون

يعدّ الكركديه من المشروبات اللذيذة التي يمكن تناولها باردة أو ساخنة، كما أنّه غنيّ بالعديد من الفوائد للصحة. ومن أبرز هذه الفوائد أنه يقلّل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، ويساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، ويساعد في إنقاص الوزن، ويدعم الصحة ويطيل العمر، ويحتوي على العديد من المركبات والمعادن، منها الفلافونيدات الغنية والبوليفينوليك، ما يجعله أحد مضادات الأكسدة، والتي تساعد على التخلّص من الجذور الحرة الناتجة عن الإجهاد التأكسدي، ويحمي من ارتفاع ضغط الدم، ويساعد على مقاومة جفاف الجلد والتجاعيد والشيخوخة المبكرة.