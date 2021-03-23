ملاكمة ناشئي الجمهورية تسقط القبضات الحلبية بالقاضية!

حلب- محمود جنيد

استضافت حلب على مدار خمسة أيام منافسات بطولة الجمهورية للملاكمة لفئة الناشئين، واعتلى منتخب دمشق بنتيجتها قمة الترتيب العام متفوقاً على 12 محافظة وهيئتين، بينما خرج منتخب المحافظة المضيفة حلب بخفي حنين، حيث حلّ بالمركز العاشر دون أن تتمكّن قبضاته الهشّة من الوصول إلى الأدوار الإقصائية وسط سرب من علامات الاستفهام التي رسمها هذا الظهور الهزيل لهذه الفئة، والتي كانت قبل وقت ليس بالبعيد بطلة متوّجة بالمركز الأول في الأولمبياد الوطني الثالث للناشئين، وقبلها في بطولة الجمهورية عن جدارة واستحقاق!.

وكان تعقيب رئيس اللجنة الفنية في حلب عبد القادر شيخ العشرة بأن التراجع الفني سيتمّ تلافيه من خلال خطة محكمة لتوسيع القاعدة من المدرّبين واللاعبين وتقويتها، في حين أسرّ لنا أحد كوادر اللعبة وحتى قبل انطلاق المنافسات بأن حلب ستسقط بالضربة القاضية فنياً، بسبب سياسية الإقصاء التي يتبعها رئيس المكتب المختص في التنفيذية الحلبية التي سبّبت إحجام ملاكمي ناديي السكك والقلعة عن المشاركة مع منتخب حلب بما يمثلونه من ثقل كبير، تؤكده نتائج سابقة على مستوى حلب والجمهورية، كذلك مشاركة ملاكمي شرطة حلب باسم الشرطة المركزي.

بينما اعتبر رئيس اتحاد الملاكمة كامل شبيب أن مشاركة 110 لاعبين في بطولة الجمهورية، إنجاز مهمّ يزيد قيمته، المستويات والخامات المميزة التي أفرزتها البطولة كمشاريع واعدة لمستقبل اللعبة، وهذا جوهر مثل هذه البطولات.

وبالنسبة لتجارب فئة الشباب التي أقيمت مؤخراً في دمشق، بيّن شبيب أنها أقيمت بهدف انتقاء عناصر المنتخب الوطني المزمع مشاركته في بطولة العالم في بولندا، لكن المستوى الفني لم يرقَ إلى المستوى المطلوب لمشاركة مشرفة في بطولة على مستوى العالم.

وحول واقع اللعبة في محافظة حلب كشف رئيس الاتحاد أنه عقد اجتماعاً موسعاً مع كوادر اللعبة خرج برؤية وتصورات جديدة لمصلحة اللعبة وكوادرها وردم الهوة وتقريب المسافات.