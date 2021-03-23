نتائج صادمة للفئات العمرية في نادي الجزيرة!

الحسكة- عبد العظيم العبد الله

تعرّض فريق أشبال نادي الجزيرة للخسارة الثالثة على التوالي ضمن منافسات بطولة محافظة الحسكة التي انطلقت مطلع الشهر الحالي، وهذه المرة أمام جاره الجهاد بثلاثية نظيفة، ليتذيل الفريق بهذه الهزيمة جدول الترتيب دون أي نقطة، ما شكّل صدمة كبيرة لجماهيره التي ساءتها أيضاً نتائج فريق الناشئين الذي تعرّض لثلاث خسارات من ثلاث مباريات في بطولة المحافظة، واستقر هو الآخر في المركز الأخير على سلم الترتيب.

هذه النتائج المخيّبة والتدهور في الترتيب على مستوى المحافظة في الفئات العمرية لنادٍ له تاريخه ومسيرته الطيبة في جميع الفئات العمرية، حيث دائماً ما كان متفوقاً ومن الفرق الأولى على مستوى القطر، ومنافساً لأعرق الأندية وخير داعم للمنتخبات الوطنية، جعلت التساؤل الأكبر عن الأسباب التي أدّت إلى هذه الكارثة، خاصة وأن الشعارات كانت على مدار السنين من مجالس إدارات نادي الجزيرة المتعاقبة بأن العمل يتمّ لتجهيز وتنمية الفئات العمرية، لكن ما يحصل هذا الموسم يؤكد أن كلّ ماسبق كان مجرد كلام نظري دون وجود تطبيق عملي على أرض الواقع، دون نسيان ما يعانيه فريقا الشباب والرجال في رحلتهما نحو التأهل للدوري الممتاز وافتقارهما للمتطلبات الأساسية!!.