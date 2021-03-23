850 مدجنة تنتج مليار بيضة و1600 طن لحم أبيض

ريف دمشق- عبد الرحمن جاويش

تحاول تربية الدواجن في محافظة ريف دمشق مقاومة الظروف وتحديات النشاط والعمل ضمن مناخات إنتاج غير مضمونة وسوق متقلب وأسعار متعاظمة، وتشهد المداجن الرعاية والاهتمام من الصحة الحيوانية في مديرية الزراعة من خلال الكشف الفني والطبي المستمر على مزارع الدواجن للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض، وإجراء اللقاحات الوقائية مجاناً ضد الأمراض التي تتعرّض لها، إضافة إلى تنفيذ النشاطات الإرشادية المتعلقة بطرق خدمة ورعاية الدواجن.‏‏‏

وأوضح رئيس دائرة الإنتاج الحيواني في مديرية زراعة ريف دمشق المهندس معن عبود في تصريح لـ”البعث” أن مداجن الفروج تنتشر في مناطق مختلفة ومتباعدة في المحافظة، وخاصة في مدن وقرى المحافظة، وأن وزارة الزراعة أصدرت مسبقاً قراراً ألزمت بموجبه أصحاب المزارع الحيوانية والمداجن المرخصة مهما بلغت طاقتها الإنتاجية بوضعها تحت الإشراف الفني من قبل مهندس زراعي أو طبيب بيطري، على أن يقدّم المشرف تقريراً شهرياً إلى مديرية الزراعة عن حالة المزرعة الصحية.

وقد بلغ إجمالي عدد المداجن 850 مدجنة وإنتاجها من اللحم الأبيض 1600 طن بالدورة، ويبلغ عدد المداجن المرخصة العاملة 325 مدجنة وعدد المداجن غير المرخصة 232 مدجنة العامل منها 100 مدجنة، وإنتاجها من مادة البيض تجاوز المليار، وتمّ تحصين الدواجن بما فيها الدجاج البلدي باللقاحات الوقائية المجانية ضد مرض نيوكاسل، ولقاح زيتي لبعض حالات الجوائح بعمر يومين أو ثلاثة أيام.