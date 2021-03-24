إياب دوري طائرة السيدات في طرطوس وتوقعات بمنافسة شرسة

تستضيفُ صالتا السودا وحصين البحر في طرطوس ابتداء من يوم غدٍ مرحلة الإياب لدوري أندية الدرجة الأولى بكرة الطائرة للسيدات، والتي تستمر حتى 28 من الشهر الجاري، حيث تلعب فرق المجموعة الأولى التي تضمّ أندية (الشرطة والجولان والسودا والسلمية والحفة) في صالة السودا، ويشرف عليها عضو الاتحاد هشام عجان وسهى القصير، في حين تلعب أندية (تلدرة وصلخد ومحردة ودير عطية وحصين البحر وحطين) في صالة حصين البحر، ويشرف على المجموعة الحكم الدولي ببيرد حاج حسن وحكمت نعمة، حيث ستتأهل الفرق الثلاثة الأولى من كل مجموعة للدور النهائي.

وكانت مرحلة الذهاب التي أقيمت في اللاذقية قد أسفرت عن تصدّر الشرطة مجموعته برصيد 12 نقطة، تلاه السلمية برصيد 9 نقاط، ثم الجولان برصيد 6 نقاط فالسودا بثلاث نقاط، وأخيراً الحفة الذي لم يحقّق أي فوز، في حين تصدّر تلدرة مجموعته (الثانية) برصيد 15 نقطة، وحلّ محردة ثانياً برصيد 12 نقطة، ثم حطين برصيد 6 نقاط، وجاء حصين البحر بالمركز الرابع برصيد 6 نقاط، وحلّ في المركز الخامس دير عطية برصيد 5 نقاط، وجاء أخيراً صلخد برصيد نقطة واحدة.

مدرّبُ سيدات الشرطة خليل شريط أشار لـ”البعث” إلى أن فريقه يسعى للمحافظة على سجله خالياً من الخسارة في مرحلة الإياب، رغم أن المهمة لن تكون سهلة، وخاصة بعد عودة اللاعبات المصابات لصفوف فرق المجموعة، لافتاً إلى أن فريقه في طريقه للتأهل لدور الستة الكبار قبل التفكير بكيفية استعادة اللقب الذي خسره الموسم قبل الماضي (كون الدوري لم يُستكمل العام الماضي بسبب فيروس كورونا).

وبالنسبة لمرحلة الذهاب أكد شريط أن المستوى العام كان متقارباً بين الفرق من حيث الأداء والمهارات والفنيات، مع تميّز واضح لأندية (الشرطة، تلدرة، السلمية، محردة) التي تملك فرقاً متكاملة ومتجانسة وبإمكانيات عالية، وخاصة مهارة الضرب الساحق وحائط الصد.

أما عضو اتحاد كرة الطائرة هشام عجان، فكشف أنه تمّ الاتفاق على إقامة الدوري بنظام التجمع لأمور عدة، منها جائحة كورونا، وضغطاً للنفقات بالنسبة للفرق كافة، وبناءً على نتائج الفرق مع نهاية مرحلة الإياب التي ستقام في طرطوس ستعرف هوية الفرق الثلاثة الأولى المتأهلة من كل مجموعة إلى الدور النهائي الذي سيقام بعد شهر رمضان المبارك لتحديد بطل الدوري الحالي.

وبيّن عجان أن مرحلة الذهاب كان فيها المستوى الفني بشكل عام مقبولاً، ومازالت اللاعبات المخضرمات في معظم الفرق الورقة الرابحة، وكان هناك فرق متكاملة الصفوف، وفرق تعتمد في إحراز النقاط من خلال الضرب الساحق على لاعبة أو لاعبتين، وهناك خامات جديدة ظهرت في فرق السلمية ومحردة ودير عطية والجولان وحطين.

عماد درويش