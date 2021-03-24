الاحتلال الأمريكي يدخل 80 شاحنة إلى قواعده غير الشرعية في ريف الحسكة

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي رتلا من الآليات المحملة بمواد ومعدات لوجيستية قادمة من العراق لدعم قواعد احتلالها في ريف الحسكة.

وذكرت مصادر محلية من منطقة السويدية أن قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت بعد ظهر اليوم رتلاً مؤلفاً من 80 آلية من شاحنات وناقلات وبرادات وصهاريج عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى قواعدها التي احتلتها في ريف الحسكة.

وأشارت المصادر إلى أن الرتل كان برفقة عدد من السيارات التي تقل مسلحين تابعين لميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي.

في الأثناء، استشهد مدنيان جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي في تلة سلمى بمنطقة وادي العذيب بريف سلمية.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة حماة في تصريح بأن لغما أرضياً من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي انفجر بدراجة نارية في تلة سلمى بمنطقة وادي العذيب بريف سلمية ما تسبب باستشهاد رجل وامرأة.