الحكومة الإلكترونية وإستراتيجية التحول الرقمي في ندوة

طرطوس- لؤي تفاحة

أقامت الجمعية العلمية للمعلوماتية في طرطوس ندوة حول آفاق الحكومة الإلكترونية في سورية وإستراتيجية التحول الرقمي.

الدكتور صلاح الدين نور الدين رئيس اللجنة الإدارية للجمعية أشار إلى تسريع وتيرة الانتقال إلى فضاءات العمل الرقمي بما لها من نتائج إيجابية على كافة الأصعدة.

وضمن محاور الندوة سلّط المهندس علي علي مدير عام الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة الضوء على واقع وآفاق الحكومة الإلكترونية في سورية ومزاياها المختلفة، ومنها كسر الحواجز النفسية بين المواطن وأصحاب القرار، إضافة لاختصار الكثير من الوقت والجهد والتخفيف من مظاهر الفساد الإداري والمالي، والتخفيف من البيروقراطية، والإطار العام للحكومة الإلكترونية، وأهم المشاريع المقامة في سورية، وكذلك الاستراتيجيات التي تواكب عمل هذه الحكومة وعدد المشتركين، وسعي الوزارة لتوفير الخدمة رغم كل الظروف، والعمل على تحقيق حصة الفرد من المزود الحكومي، وأهمية الاستثمار في هذا المجال، حيث يبلغ حجم مساهمة قطاع الاتصالات أكثر من 8,7% من مجمل الناتج المحلي.

ولفت علي إلى الحرص على تجهيز البنية التحتية ووجود التشريعات الناظمة، ومنها توقيع القانون الرقمي في عام 2009 وكذلك قانون المعاملات الإلكترونية لعام 2014 وتطوير قانون حق الوصول للمعلومة من قبل وزارة التنمية الإدارية، وكذلك تفعيل عمل قانون الجريمة الإلكترونية، إضافة لتجهيز البنية التحتية الأخرى وتأمين المعدات والتجهيزات رغم العقوبات والحصار.

وأشار علي إلى أهم المشاريع المنفذة، ومنها قيام وزارة الداخلية بمشروع جواز السفر الإلكتروني، ومشروع ناقل الخدمات الإلكترونية، ومركز البيانات الوطنية، ومراكز خدمة المواطن، والعمل على تجهيز منصة واحدة لتقديم كافة الخدمات من خلال برنامج “بوابتي”، إضافة لبعض المشاريع التي سيتمّ تنفيذها خلال الفترة المقبلة، ومنها مشروع “السيرت”، ومشروع منظومة المدفوعات الإلكترونية والذي يتضمن ربط كافة المصارف العاملة مع المصرف المركزي، وتفعيل هذه الآلية لتقديم كافة الخدمات المصرفية للزبائن والمتعاملين، إضافة لعرض كافة الاستراتيجيات ومنها التحول الرقمي وإستراتيجية الأمن السيبراني “أمن المعلومات”.

بدوره تحدث الدكتور محمد محمد مدير السياسات والاستراتيجيات ودعم القرار في وزارة الاتصالات عن مؤشرات قطاع الاتصالات والمعلومات، وإستراتيجية التحول الرقمي في سورية لتحقيق الهدف منها من خلال تنسيق مشترك مع كافة الجهات الحكومية، وأهمية مراجعة الظروف التي تمرّ على أي بلد بشكل دوري بما يؤدي لتقديم كافة الخدمات وبناء نظم المعلوماتية، لافتاً إلى دور الوزارة المحوري والمهمّ بالتعاون مع باقي الوزارات لتنفيذ المشاريع الإستراتيجية ومناقشة كافة المراحل التي تستوجب الانتقال للحكومة الإلكترونية وتحليل نقاط الضعف والقوة لكل مؤسّسة.