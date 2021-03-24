الدوما الروسي يقر قانوناً يمنح بوتين حق الترشح للرئاسة مجدداً

أقر مجلس الدوما الروسي اليوم مشروع قانون لتنفيذ تعديلات للدستور تمنح الحق للرئيس فلاديمير بوتين في الترشح من جديد لمنصب الرئيس.

وذكر موقع روسيا اليوم أن مشروع القرار تم تقديمه إلى مجلس الدوما من قبل النائبين بافيل كراشينينيكوف وأولغا سافاستيانوفا وكذلك عضو مجلس الاتحاد أندريه كليشاس في تشرين الثاني الماضي.

ووفقاً لأحد الأحكام الجديدة في دستور الاتحاد الروسي يتم تطبيق القيود المفروضة على عدد الفترات التي يمكن خلالها لشخص واحد تولي منصب رئيس الاتحاد الروسي على رئيس الدولة الحالي من دون حساب فتراته الرئاسية السابقة وبالتالي فإن هذه القاعدة تسمح لرئيس الدولة الحالي بشغل منصب رئيس الاتحاد الروسي لفترتين أخريين.

وفي سياق متصل أعلنت لجنة التشريع الدستوري وبناء الدولة في مجلس الاتحاد الروسي عزم المجلس النظر في إجراء تعديلات دستورية تتيح للرئيس بوتين الترشح لفترتين رئاسيتين جديدتين.

وقال رئيس اللجنة أندري كليشاس لوكالة سبوتنيك اليوم إن المجلس سينظر بجلسته في الـ 31 من آذار الجاري بقانون تطبيق التعديلات على دستور البلاد يسمح للرئيس بوتين بالترشح لفترتين رئاسيتين جديدتين.

وأعلن الرئيس الروسي في كانون الأول من العام الماضي أنه لم يتخذ قراراً بعد بشأن الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2024.

وأظهر استطلاع للرأي العام الروسي أجرته مؤسسة (دراسة الرأي العام) في شهر تشرين الثاني الماضي أن أكثر من نصف المواطنين الروس يثقون بالرئيس بوتين.

إلى ذلك، حذر سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف الولايات المتحدة من خلق ظروف صعبة في العلاقات مع روسيا مشيراً إلى استعداد موسكو لإجراء حوار بناء مع واشنطن .

ونقلت سبوتنيك عن باتروشيف قوله تعليقاً على تصريحات مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان حول العلاقات مع روسيا إن الأمريكيين يمكنهم القيام بأي إجراءات بخصوص العلاقات الثنائية.. لكنهم بعد ذلك سيكونون مسؤولين عن الإجراءات التي قاموا بها.

وأكد سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي أن روسيا لم ترتكب أي أعمال عدائية ضد الولايات المتحدة ولن ترتكبها في المستقبل وقال “نحن نرغب بتعاون بناء يأخذ في الاعتبار مصالح كلا الطرفين ويكون عادلاً” مضيفاً إننا “مستعدون لحوار بناء نحن نعرض هذا ليس فقط للولايات المتحدة ولكن أيضاً للدول الأخرى ولكن يجب أن يكون هناك تحرك متبادل ومصالح مشتركة.

كما أبدى باتروشيف استعداد روسيا للتعاون مع واشنطن في مكافحة فيروس كورونا معتبراً أانه يتعين على الأمريكيين تحسين فعالية مواجهة هذا التهديد المتمثل بهذه الجائحة ونحن نعمل على حل هذه المشكلة أيضا ولدينا إنجازات معينة ونحاول تقليل هذا التهديد في بلادنا.

في الأثناء، بدأت روسيا اختبار أجزاء من قاذفة الشبح الجديدة الجاري العمل على إنشائها وتطويرها والقادرة على التخفي عن دفاعات حلف الناتو الجوية.

وكشف مصدر في صناعة الدفاع الروسية لـ سبوتنيك أن قدرة طائرة المستقبل على تجاوز الدفاعات الجوية في الخفاء أثبتتها الاختبارات حيث أجريت تجارب على نماذج مصغرة وأجزاء كاملة من الطائرة موضحاً أن الطائرة ومن خلال تصميمها لها بصمة رادارية منخفضة جداً.

وأضاف المصدر.. أن مدى قدرة رادارات طائرات الإنذار المبكر والمقاتلات الاعتراضية على اكتشاف القاذفة الشبحية الروسية المنتظرة سيتضاءل إلى حد كبير بسبب التقنيات المستخدمة في تصنيعها.

من جهة ثانية، أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي اليوم القبض على شخص كان يخطط لتنفيذ اعتداء إرهابي في مدينة سوتشي.

ونقلت سبوتنيك عن الجهاز قوله في بيان إنه “تم اعتقال طالب في إحدى المدارس الثانوية في مدينة سوتشي نشر على شبكة فكونتاكتي للتواصل الاجتماعي معلومات حول نيته صنع متفجرات ومهاجمة زملائه في المدرسة”.

وأضاف البيان إنه تم العثور في منزل هذا الطالب على متفجرات ومكونات قنابل ومواد للهجوم المسلح.

وتواصل أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة ومنطقة شمال القوقاز ملاحقتها للجماعات المتطرفة والإرهابية المحلية التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار.