جدال وسجال سلوي بين الاتحاد والجلاء.. وخطوات مبشرة في مشاريع الصالات

حلب- محمود جنيد

في الوقت الذي استعر فيه الجدال حول بعض الحالات التحكيمية خلال نهائي دوري سلّة الشباب الذي حسمه الجلاء لمصلحته على حساب الاتحاد، ومارافقه من سجال فيسبوكي غير مباشر بين عضوي إدارة الناديين مازن أبو سعدى وجاك باشاياني، بين مؤكد لوجود الأخطاء مؤثرة وداحض لذلك، ظهرت بوادر خير على المستوى المنشآتي السلوي، إذ بيّن المهندس باسل حاج حسين عضو تنفيذية حلب رئيس لجنة الإشراف على مشروع مد باركيه صالة الحمدانية الدولية لـ”البعث” أن العمل يسير بصورة جيدة ومنتظمة، مضيفاً أنه سينجز في غضون شهرين على الأغلب في حال لم تعرقل أية عقبات طارئة سيرورته.

ونوّه حاج حسين بجودة التنفيذ ونوعية المواد العالية، بما يضاهي أهم الصالات الدولية على مستوى العالم، مؤكداً أن السلة السورية وجمهور حلب وسورية يستحقان مثل هذا الصرح الحضاري بعد سنوات الانتظار الطويلة ليكون مسرحاً لأهم الفعاليات والبطولات المحلية والدولية.

وعلى المحور الاتحادي، أشار رئيس النادي المهندس باسل حموي إلى أن المرحلة الثانية “الإكساء” من مشروع صالة النادي متعدّدة الأغراض بدأت وتمضي بخطا حثيثة، وعزّز عضو الإدارة المشرف على هذا الملف رصين مرتيني، كلام الحموي بالتأكيد أن المشروع سيكتمل إنجازه قريباً، ليصبح ملاذاً تدريبياً خاصاً لفرق نادي الاتحاد يسهم بارتقاء وتطور المواهب واللعبة.