دورة أولى للتايكوندو لتأهيل الكوادر

أنهى اتحاد التايكوندو يوم الاثنين الماضي دورة تدريب وتحكيم واعتماد وصقل وترفيع مركزية لدرجات المستجد والثالثة والثانية في مدينة الفيحاء بدمشق، الدورة التي استمرت ثلاثة أيام تقام عادة كل ستة أشهر لرفد اللعبة بكوادر تدريب وتحكيم مؤهلة بشكل صحيح، إضافةً لترقية الحكام العاملين وتأهيلهم لاتباع دورات دولية في التدريب والتحكيم من خلال محاضرات نظرية وعملية في التحكيم وعلم التدريب والتكتيك والأداء المهاري للاعبين من خلال محاضرين أصحاب خبرة.

رئيسُ اتحاد اللعبة شريف ديركي أكد لـ”البعث” ضرورة اتباع هذه الدورات لاطلاع الكوادر على كل ما هو جديد وآخر تعديلات الاتحاد الدولي في قوانين التحكيم، حيث خضع الدارسون لتدريبات عملية على الواقي الإلكتروني المعتمد من الاتحاد الدولي للعبة (KPNP) المتوفر في الاتحاد.

وعن القادم من النشاطات، أوضح ديركي أن منتخبنا مستمرٌ في معسكره المغلق في مدينة الفيحاء الرياضية استعداداً للبطولات الخارجية التي تبدأ في شهر حزيران القادم في بطولة بيروت المفتوحة لفئة الناشئين والناشئات والمصنفة “جي 1” من الاتحاد الدولي، ومن ثم بطولة آسيا لفئتي الرجال والسيدات.

وأشار ديركي إلى أن الاتحاد يسير ضمن خطة مدروسة تهدف لرفع سوية اللعبة وواقعها، فتأهيل الكوادر فنياً وإدارياً يؤثر مباشرة على نوعية اللاعبين والقدرة على صقل المواهب المكتشفة ومتابعتها. وتوقع ديركي حصد نتائج مميزة هذا العام، فالمواهب التي تضمّها منتخباتنا قادرة على اعتلاء المنصات الآسيوية.

سامر الخيّر