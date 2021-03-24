شباب كرة الجهاد على بعد خطوة من الدوري الممتاز

القامشلي – عبد العظيم العبد الله

حسم فريق شباب الجهاد تأهله رفقة الساحل إلى الدور النهائي لدوري الدرجة الأولى المؤهل للدوري الممتاز بكرة القدم، بعد منافسة كبيرة بينه وبين الجزيرة وعمال حماة شركائه في المجموعة، لكن وبتفوقه على عمال حماة في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف وحيد حسم الأمر عن جدارة، ولم يشفع للجزيرة فوزه على الساحل في دياره، فالجهاد خطف البطاقة وتنتظره مباراة فاصلة ومصيرية تفصله عن الممتاز.

رئيسُ اللجنة الفنية الفرعية لكرة القدم في الحسكة أحمد الصالح أكد لـ”البعث” أن تأهل الجهاد جاء مستحقاً بالنظر لما قدّمه خلال مباريات المجموعة، مشيراً إلى أن لقاء الجهاد القادم مع النضال بطل المجموعة الثانية سيكون فاصلاً وعلى أرض محايدة. وبيّن الصالح أن فريق شباب الجهاد يملك مجموعة من المواهب المتميزة القادرة على حسم اللقاء، خاصة وأن غالبيتهم يملكون الخبرة في الملاعب ومنذ سنين، ونخبة منهم تشارك الفريق الأول بالنادي في بطولاته الرسمية.

وكشف الصالح أن اللجنة الفنية واللجنة التنفيذية ستكونان عوناً وسنداً للفريق مع تقديم ما يحتاجه لإنجاز المهمة القادمة، وهي الأهم في مسيرته، وتعدّ حاسمة له ولجماهيره ولكرة محافظة الحسكة، فالوصول إلى الممتاز تتويج لجهود كبيرة أنجزت وتنجز منذ فترة بعيدة لهذا الفريق، وجاءت اللحظة المناسبة ليتوجها بالوصول إلى الممتاز.