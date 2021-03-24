ضبط حالات متاجرة غير مشروعة بالزيت في حمص

حمص- صديق محمد

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص عدة حالات غير مشروعة للاتجار بمادة الزيت والتي ساهمت بإحداث خلل في أسواق المادة.

وبيّن مدير المديرية المهندس رامي اليوسف أنه بمتابعة نوعية لواقع توفر مادة الزيت النباتي في الأسواق المحلية، وللخلل الناتج عن عملية التجارة بهذه المادة، ضبطت دوريات الرقابة عدداً من منتجي مادة الزيت في الريف الجنوبي للمحافظة يقومون بإعطاء فواتير مبيع أسعارها غير متطابقة مع الأسعار الحقيقية التي تمّ البيع بموجبها (أسعار وهمية)، بهدف التأثير في أسعار وتمويل السوق وتمّ تنظيم الضبط العدلي رقم 1703 بحق شركة (ف..) الكائنة في شنشار، ومصادرة كمية 400 طرد زيت دوار الشمس، كل طرد يحوي 12 عبوة سعة 1 ليتر، و300 طرد زيت دوار الشمس، كل طرد يحوي 4 عبوات سعة 4 ليترات، إضافة لـ 200 تنكة زيت زنة 8 كغ و100 تنكة زيت سعة 16 كغ.

كما تمّ تنظيم الضبط العدلي رقم 17104 بحق شركة (س..) الكائنة في منطقة شنشار، ومصادرة 50 طرد زيت دوار الشمس، كل طرد يحوي 12 عبوة سعة 1 ليتر، و50 طرداً يحتوي 6 عبوات سعة 2 ليتر، كما تمّ تنظيم ضبط بحق شركة (ر..) في المنطقة نفسها، ومصادرة 400 طرد كل طرد يحتوي على 12 عبوة سعة 1 ليتر، و200 طرد كل طرد يحوي 4 عبوات سعة 4 ليترات.

كما نظمت الضبط العدلي رقم 17106 بحق مصانع (ش..) الكائنة في المدينة الصناعية بحسياء، وصادرت كمية 300 طرد زيت دوار الشمس، كل طرد يحوي 12 عبوة سعة 1 ليتر، و200 طرد كل طرد يحوي 4 عبوات سعة 4 ليترات، و120 تنكة زيت زنة 8 كغ و100 تنكة زيت دوار الشمس زنة 16 كغ.

وأشار اليوسف إلى تسليم كافة المصادرات إلى فرع السورية للتجارة في حمص لبيعها بأسعارها النظامية ضمن صالاتها وفق الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً.