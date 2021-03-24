مجموعة خدمات لتسهيل المعاملات في “كهرباء اللاذقية”

اللاذقية- رانيا قادوس

اتخذت شركة كهرباء اللاذقية مجموعة من الخدمات لتسهيل المراجعات والمعاملات في مبنى الشركة، ووضعت عدداً من كوات الجباية في المدينة، مع وضع خدمة تقسيط فاتورة، إذ يستطيع المشترك تقديم طلب تقسيط فاتورة من النافذة الواحدة أو من أي مركز جباية عبر حضور صاحب العلاقة مصطحباً معه فاتورة سابقة مطبوعة وعقد إيجار ساري المفعول أو سند ملكية، أما الخدمة الثانية فهي إخلاء مستأجر، حيث يستطيع المشترك تقديم طلب إخلاء مستأجر لتبرئة ذمته المالية من أي مركز جباية عبر حضور صاحب العلاقة، مصطحباً معه أيضاً فاتورة سابقة مطبوعة وعقد إيجار أو سند ملكية.

وبيّن مدير الشركة المهندس جابر العاصي أنه سيتمّ تفعيل هذه الخدمة في جميع كوات الجباية في محافظة اللاذقية وريفها بشكل كامل وخلال فترة قريبة جداً، موضحاً أن التحصيلات بلغت هذا العام نحو 4،3 مليارات ليرة، وتمّ تنظيم 1525 ضبطاً للاستجرار غير المشروع و91 ضبطاً بخصوص سرقة الشبكات النحاسية والهوائية والكابلات النحاسية ومركز تحويل هوائي، وبلغ عدد العدادات المركبة نحو 2464 عداداً، كما بلغ عدد اﻷعطال التي تمّ إصلاحها على شبكة التوتر المتوسط 1072 وعدد اﻷعطال التي تمّ إصلاحها على شبكة التوتر المنخفض 11610 وبلغ عدد مراكز التحويل التي تمّ رفع استطاعتها 50 مركز تحويل.