وفاة نائب حاكم دبي حمدان بن راشد آل مكتوم

توفي اليوم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ووزير مالية دولة الإمارات. وأشارت وكالة أنباء الإمارات إلى أن ديوان حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نعى أخاه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي توفي صباح اليوم الأربعاء.

وأعلن الديوان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في دبي لمدة عشرة أيام اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة لمدة ثلاثة أيام بدءاً من يوم غد الخميس وحتى السبت الموافق لـ 27 من آذار الجاري.

وشغل الشيخ حمدان منصب وزير المالية منذ التشكيل الأول لمجلس الوزراء في الـ 9 من كانون الأول 1971 ولغاية وفاته كما ترأس العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية في دولة الإمارات.