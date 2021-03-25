استشهاد وجرح 43582 مدنياً من بينهم 13182 طفلاً وامرأة منذ بدء العدوان السعودي على اليمن

أعلنت وزارة حقوق الإنسان في حكومة صنعاء، اليوم الخميس، عن استشهاد وجرح 43582 مدنياً من بينهم 13182 طفلاً وامرأة منذ بدء العدوان السعودي الأميركي على اليمن عام 2015،

وفي تقريرها، كشفت وزارة حقوق الإنسان في صنعاء عن استشهاد 3816 طفلاً وجرح 4183 آخرين بقصف العدوان على اليمن منذ الـ 26 من آذار عام 2015 وحتى 10 آذار من العام الجاري.

وأضافت أن العدوان السعودي الأميركي أدى إلى استشهاد 2373 امرأة وجرح 2811 آخريات.

وبحسب التقرير، فقد تمّ منع 450 ألف يمني هم بحاجة ماسة إلى السفر إلى الخارج بغرض العلاج. وتسبب بوفاة 80 ألف يمني لعدم تمكنهم من السفر إلى الخارج بسبب إغلاق العدوان السعودي لمطار صنعاء الدولي.

وكشف التقرير عن أن أكثر من 24.3 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات من مواد غذائية وصحة وإيواء وتعليم وماء. إضافةً إلى أكثر من 60 % من عدد السكان ضمن مؤشر المرحلة الخامسة من المجاعة.

في الأثناء، توقعّت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تتجاوز حالات الإصابة بسوء التغذية الحاد في اليمن هذا العام لدى الأطفال، من حديثي الولادة إلى عُمر 5 سنوات 2,25 مليون حالة، وعند الحوامل والمرضعات أكثر من مليون حالة.

وقدرّت دراسات أجرتها المراكز الطبية التابعة للمنظمة الدولية في اليمن، أن قرابة 20 مليون شخص في اليمن اليوم، لا يجدون أو لا يملكون ثمن ما يسد رمقهم، ويبلغ عدد الأطفال والنساء المصابين بسوء التغذية الحاد نحو 3,2 ملايين.

ويحتاج ما يقدّر بنحو 80٪ من سكان اليمن – أو 24,1 مليون شخص من أصل 30,5 مليون نسمة – إلى مساعدات إنسانية، بينهم أكثر من 14 مليون شخص في حاجة ماسة إلى تلك المساعدات.

ميدانياً، أصيب صباح اليوم رجل وامرأة يمنيان بجروح نتيجة قصف مدفعي لقوى العدوان السعودي على منازل المواطنين في حي الشهداء بمديرية الحالي ما تسبب أيضا بإلحاق أضرار مادية بممتلكات المواطنين.

في الأثناء واصلت قوى العدوان السعودي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة اليمنية, وشن طيرانها 16 غارة على عدد من المديرات بمحافظات صعدة ومأرب والجوف خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن قوى العدوان ارتكبت 184 خرقاً بينها استحداث تحصينات في الجبلية والمنظر وخروقات بقصف صاروخي ومدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة.

وشملت الخروقات تحليق طائرات تجسسية في أجواء مدينة الحديدة وكيلو16 والمنظر والدريهمي والجبلية والتحيتا وخروقات بإلقاء طيران تجسسي قنابل على كيلو16 والتحيتا.

وأشار المصدر إلى تضرر عدد من منازل المواطنين نتيجة قصف مدفعي لمرتزقة العدوان على حي 7 يوليو وشارع الـ50 في مدينة الحديدة.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مديرية شدا وغارة على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة.

وشن طيران العدوان 13 غارة على مديرية مدغل بمحافظة مأرب وغارة على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

سياسياً: قال رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام إن “مبادرة النظام السعودي في شكلها وطريقة تقديمها غير منطقية، وهي عبارة عن دعوة للحوار وكأنه وسيط محايد، وفيها شتائم وتهديدات لنا، كفيلة بألا ينظر إليها”.

مضيفاً: إننا تفاجأنا بأن الذي حصل هو غير الذي بلغنا، كعدم إيقاف القصف وفتح المطار والميناء، وما جرى هو دعوة لوقف إطلاق النار”.

وأشار إلى أنه “تم إبلاغ سلطنة عُمان بملاحظاتنا وسننتظر ماذا سيحصل قبل إعلان موقفنا”، مؤكداً أنه “لن يتم إعطاء توقيعنا من طرفنا بالموافقة على الحصار”.