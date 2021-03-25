الاحتلال الأمريكي يسرق حمولة 18 شاحنة من الأقماح من الحسكة

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً من الشاحنات المحملة بالقمح السوري المسروق إلى شمال العراق عبر معبر سيمالكا الحدودي في المالكية بريف الحسكة.

وذكرت مصادر محلية في ريف المالكية أن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت رتلاً من 18 شاحنة محملة بالقمح السوري واتجهت فيها إلى الأراضي العراقية عبر معبر سيمالكا الحدودي الذي يستخدمه الاحتلال الأمريكي أيضاً لسرقة الثروات السورية من حبوب ونفط وغيرها.

وتواصل قوات الاحتلال الأمريكي سرقة ونهب خيرات السوريين من مادتي النفط والحبوب بشكل يومي بالتواطؤ مع ميليشيا (قسد) حيث أخرجت خلال الشهر الحالي أكثر من 150 شاحنة محملة بالقمح إضافة إلى أكثر من 500 صهريج نفط مسروق من الحقول النفطية السورية.

يأتي ذلك فيما خرجت مظاهرة احتجاجية في حي الزهور بمدينة الحسكة منددة بممارسات وجرائم ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكية ومحاولتها الاستيلاء على عدد من مساكن الأهالي.

وذكرت مصادر أن أهالي حي الزهور وعددا من أهالي الأحياء المجاورة خرجوا مساء اليوم بمظاهرة احتجاجية تنديدا بممارسات ميليشيا “قسد” التي حاولت مجموعات من مسلحيها الاستيلاء على منازل جمعية الجبسة السكنية وطرد السكان منها، وأشارت إلى أن ميليشيا “قسد” استدعت مجموعات من مسلحيها إلى الحي لتفريق الأهالي بالقوة وذلك بعد أن فرضت طوقا حول الحي ومنعت وأقامت عددا من الحواجز المتنقلة.

وشهدت مناطق انتشار ميليشيا “قسد” وعلى امتداد الأشهر الماضية خروج مظاهرات في مدينة الحسكة وريفها ضد هذه الميليشيا احتجاجا على ممارساتها الإجرامية بحق الأهالي وفقدان حالة الأمان في مناطق انتشارها التي تشهد زيادة في عمليات اختطاف مدنيين وخاصة الشباب منهم