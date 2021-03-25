“الحياة المسرحية” ملف خاص عن المسرح السوري

صدر العدد 112-113 من مجلة الحياة المسرحية، وهي مجلة فصلية تصدر عن وزارة الثقافة– مديرية المسارح والموسيقا، وضمّ العدد ملفاً خاصاً عن المسرح السوري ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، شارك فيه كتّاب ونقاد وإعلاميون متمرسون بالحديث عنه.

وبيّن جوان جان رئيس التحرير أنها ليست المرة الأولى التي تفرد فيها “الحياة المسرحية” مجالاً للحديث عن المسرح السوري ولن تكون الأخيرة، نظراً لما يتمتّع به مسرحنا ومسرحيونا من قدرة على التجديد في أفكارهم ورؤاهم بما يتعلق بتصوراتهم الفنية لعروضهم المسرحية، موضحاً الإصرار على أن يكون الملف حافلاً بنصوص مسرحية سورية بأقلام مجموعة من الكتّاب المنتمين إلى أجيال مسرحية مختلفة مع تسليط الضوء على تجارب وأعمال نخبة من كتّابنا المسرحيين وإفساح المجال لمجموعة من ممثلينا ومخرجينا للتعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم في مختلف القضايا التي يحفل بها المسرح السوري، والاحتفاء بتجاربهم الشخصية كجزء من الحراك المسرحي في سورية.

المسرح في المحافظات

كما ضمّ العدد قراءات في آخر الإصدارات المسرحية في سورية وبعض الكتب التي ألقت الضوء على ماضي المسرح السوري ورصدت حاضره ودرست أعمال رموزه، في حين تناول الباحث المسرحي عبد الفتاح قلعه جي وقائع من الصحافة المسرحية في سورية. واحتفت المجلة كذلك من خلال ملفها بعروض المحافظات ومسرحييها وباللقاء الذي تمّ بين الفنان غسان مسعود وجمهور حمص بإدارة المخرج حسن عكلا وبدعوة من مشروع “مدانا مسرح”، وأبرز ما قاله مسعود باعتباره ممثلاً قبل أن يكون مخرجاً أنه ينحاز كمخرج للممثل الحامل الرئيسي لكل عناصر العرض المسرحي، لذلك يعطيه كل ما يحتاجه من إيضاحات وتفسيرات، وهو قد يستغني عن الكثير من التفصيلات ولكنه لا يستغني عن الممثل لتأتي الخطة الإخراجية في مرحلة متقدمة من البروفة والإخراج في الثلث الأخير منها، موضحاً أن المخرج الذي يأتي إلى البروفة وفي رأسه تصور كامل عن شكل العرض النهائي هو مخرج غير مهتم بالممثل الذي هو شريك إبداعي له. وعن المدارس المسرحية قال مسعود: “المدارس المسرحية هي لعبة تثاقف بين المثقفين والمسرحيين، وهو يميل إلى الواقعية السحرية، مؤكداً أن للواقع حياة واقعية في اليوميات تحتاج إلى سنوات على أرض الواقع، وحياة فنية على الخشبة تختصر السنوات بساعة ونصف، وهذه الخيارات الإخراجية تتيح للمخرج تقديم عمل كلاسيكي أو واقعي سحري أو تغريبي أو مسرح داخل مسرح، وهذه الخيارات مرتبطة بهوى المخرج.

أمينة عباس