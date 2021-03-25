 المستوطنون يدنسون الأقصى.. والاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة الـ 185

جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم اقتحام المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال، وذكرت وكالة وفا أن 50 مستوطنا اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة من قوات الاحتلال.

كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم قرية العراقيب الواقعة في منطقة النقب بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 للمرة الـ 185 وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بعدد من الجرافات وهدمت منازل الفلسطينيين وخيمهم وشردت أسرهم مشيرة إلى أنها المرة الرابعة التي يتم فيها هدم القرية منذ مطلع العام الجاري.

ويؤكد أهالي قرية العراقيب استمرارهم بمعركة الصمود على أراضيهم وإعادة بناء منازلهم ونصب الخيم مجدداً مشددين على رفضهم مخططات الاحتلال التي هدمت عشرات القرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 بهدف تشريد أهلها والاستيلاء على أراضيهم التي تقدر مساحتها بمئات آلاف الدونمات وذلك ضمن مخططه لتهويد هذه القرى.

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال اطق متفرقة بالضفة الغربية وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات في الخليل ورام الله وبيت لحم ونابلس وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت 24 منهم.

في سياق متصل أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم خلال اقتحامها مدينة سلفيت بالضفة الغربية وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة في المدينة وأطلقت قنابل الغاز السام على الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وجددت بحرية الاحتلال الإسرائيلي اليوم استهداف الصيادين الفلسطينيين في بحر قطاع غزة المحاصر بنيران أسلحتها الرشاشة وذكرت وكالة وفا أن بحرية الاحتلال أطلقت النار باتجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة بحر مدينة دير البلح وسط القطاع.

سياسياً جددت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه المتواصلة بحق الفلسطينيين.

وقالت خارجية السلطة في بيان لها اليوم أوردته وكالة وفا إن الاحتلال يواصل جرائمه وانتهاكاته بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم بهدف الاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية وتوسيع مخططاته الاستعمارية مشددة على أن تصعيد الاحتلال بارتكاب تلك الجرائم دليل واضح على إمعانه في رفضه للقرارات الأممية ذات الصلة واستخفافه بالإدانات الدولية لانتهاكاته واستهتاره بالمطالبات الدولية لوقف مخططاته الاستيطانية التي تقوض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ودعت خارجية السلطة المجتمع الدولي إلى اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لوقف اعتداءات الاحتلال فوراً ومحاسبته على جرائمه بحق الفلسطينيين.