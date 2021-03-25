تخصيص محطة وقود خاصة بالجرحى وذوي الشهداء

حمص- سمر محفوض

تركزت مداخلات مجلس محافظة حمص في دورته العادية الثانية لعام 2021، حول تحسين الواقع الخدمي والمعيشي بالمحافظة، والنقل والمحروقات وضبط تسرّب سيارات النقل العامة من الخطوط، وعدالة التوزيع بين محطات وقود الريف والمدينة بما يخدم أكبر عدد من المواطنين بالمحروقات وضبط التلاعب بالمكيال عبر لجنة القياس وأعباء نقل الطحين لأفران الريف على نفقة أصحاب الأفران.

وطالب الأعضاء بإيجاد حلول لإشغالات الأرصفة ومشكلة البسطات، وتفعيل دور المؤسسات التابعة للنقابات للقيام بتوزيع المقنن التمويني تخفيفاً للازدحام على صالات السورية للتجارة، والمطالبة بتنفيذ مشروع صرف صحي لقرية الأمين التابعة للدار الكبيرة، وإحداث مدينة في بلدة شين استناداً إلى المادة 10 من القانون 107 لعام 2011، وطالبوا أيضاً بدراسة الوضع البيئي في منطقة قطينة والأضرار الجسيمة التي طالت مئات الدونمات من محصول القمح والمحاصيل والزراعات الأخرى.

وأجاب محافظ حمص المهندس بسام بارسيك على تساؤلات أعضاء المجلس وأكد تشاركية العمل بين المجلس والمحافظة والجهات المعنية والدوائر الخدمية. وأثنى على قرار المجلس تخصيص محطة وقود للجرحى وذوي الشهداء ممن يحملون بطاقة شرف للتخفيف من ساعات الانتظار على المحطات..

عضو مجلس المحافظة ممتاز مدني أشار في تصريح لـ”البعث” إلى ضرورة العمل على إنجاز البنى التحتية في مشروع التوسع الغربي بمنطقة الوعر الذي يحوي 5000 وحدة سكنية، وضرورة افتتاح معاهد ثقافة شعبية بالمراكز الثقافية بالريف وإقامة الدورات التعليمية والحرفية، ما يسهم بإيجاد فرص عمل صغيرة، كما شدّد على ضرورة تأهيل وترميم دور السينما بحمص لتعود مركزاً حضارياً وفنياً بعد عودة الأمن والأمان إلى حمص..

بدوره أشار د.عز الدين الشمالي رئيس لجنة الخدمات بالمحافظة، إلى الأوضاع الصعبة التي فرضتها ظروف الحرب، كاشفاً عن الكثير من مدارس المحافظة التي تفتقر إلى الشروط الصحية للمناهل ودورات المياه، مؤكداً ضرورة نشر ثقافة التعقيم والنظافة الشخصية.

وأشارت عضو المجلس هنادي العبدالله إلى مكرمة بطاقة جريح وطن التي وصلت إلى مكتب الشهداء العسكريين لكنها لم تصل إلى الشؤون الاجتماعية بسبب التقصير بالتنسيق مع الوزارة ما يحمّل أعباء إضافية للمستفيدين وخاصة الجرحى والإسراع بإصدار البطاقة ولاسيما بعد قرار تخصيص كازية للتعبئة بموجب بطاقة الشرف.