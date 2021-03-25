تربية ريف دمشق تشرد أطفال المسرح.. والعبرة في الكواليس!!

كم هي منمقة وجميلة تصريحات المعنيين عندما تزين صفحات التواصل والمواقع الالكترونية، وهي تظهر الجانب المشرق والمضيء لعمل وزارة ما أو مديرية أو مؤسسة، فعندما يؤكد مدير المسرح المدرسي والأنشطة الفنية في وزارة التربية عدنان الأزروني حرص الوزارة على إبراز الوجه الحضاري لعمل التربية، وتأكيد حضورها الفاعل في الحراك الثقافي نصدم بالواقع المرير لعمل بعض مديريات التربية وخاصة أن ما يحدث في كواليس المديريات والدوائر يثير الاستغراب كونه يناقض نغمة النوتة الفنية للتصريحات.

وما حدث مع أطفال مسرح ريف دمشق قبل تقديم العرض اليوم يتطلب ضرورة إعادة حسابات الوزارة في عملية التعاون والتنسيق بين المديريات والدوائر المختصة وكيفية التعامل بين المفاصل والتقصير بتأمين اللوجستيات المطلوبة .

مسرحية تراجيدية كان بطلها سائق ورئيس مرآب في مديرية تربية ريف دمشق، إذ ضرب السائق المكلف بنقل أطفال المسرح بعرض الحائط توجيهات مدير التربية عندما رفض إيصال الأطفال بعد انتهاء التدريب بحجة عدم وجود مادة مازوت وما زاد الطين بلة طلبه من رئيس المرآب الاتصال مع مدربة المسرح والمسؤولة عن الأطفال بأن تؤمن له 20 ليتر مازوت، أو أنه سيؤخر عودة الأطفال حتى ساعة متأخر كي ينقل جولة الموظفين ومن ثم يقوم بنقل الأطفال مما أدى إلى تأخر الأطفال ويبدأ قلق الأهالي على أبنائهم وبدء البحث عنهم.

وبعد تواصلنا مع مدير تربية الريف ماهر فرج ووعده بمعالجة الموضوع ومحاسبة السائق نفاجئ في اليوم التالي تكرار الموضوع من سائق آخر وفرض على الأطفال النزول بمسافة تبعد 3كم من منازلهم في يوم ماطر وهواء شديد مما أثار منظر الأطفال شفقة إحدى المارات لتقوم بتغطية البعض منهم بشالها الدافئ أكثر من دفئ التربويين المعنيين .

فالأطفال يواجهون الأمطار والرياح، والمسؤولون خلف مكاتبهم أو داخل سيارتهم الفارهة يأتوا اليوم ويحضروا العرض ويقوموا بالتصفيق والتباهي أمام الكاميرات على هذا الانجاز وكأنهم أمنوا كل ما يلزم للوصول إلى هنا.

“البعث” اتصلت مع وزير التربية دارم طباع ووضعه بالصورة كاملة وبدوره وعد بمعالجة الموضوع ومحاسبة المقصرين، ونأمل من رأس الهرم التنفيذي لوزارة التربية أن يتابع هذه المشكلة المهمة التي حصلت والتي قد تحصل مرة أخرى في أي مديرية من مديريات المحافظات.

علي حسون