خسارة قاسية لمنتخبنا الوطني أمام البحرين وديا

تعرض منتخبنا الوطني لكرة القدم لخسارة قاسية أمام نظيره البحريني بثلاثة أهداف لواحد في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم على الملعب الوطني في العاصمة البحرينية المنامة.

المباراة التي تأتي ضمن تحضيرات منتخبنا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس آسيا (الصين 2023) وكأس العالم (قطر 2022) المقررة أن تجري بطريقة التجمع بضيافة الصين في شهر حزيران المقبل، لم يقدم خلالها لاعبونا المستوى المنتظر، فظهرت خطوطه مفككة مع استمرار مسلسل الأخطاء الدفاعية التي لم يعرف الجهاز الفني كيفية معالجتها ليسرح مهاجمو المنتخب البحريني في منطقة جزائنا، ولولا تألق الحارس طه موسى لكانت النتيجة أكبر.

سيناريو اللقاء عرف تقدم البحرين مبكرا بهدفي إسماعيل عبد اللطيف في الدقيقتين 21 و36 قبل أن يسجل هدف منتخبنا هدفه الوحيد عبر محمد عثمان في الدقيقة 32 من علامة الجزاء فيما أضاف محمد جاسم مرهون الهدف الثالث للبحرين في الدقيقة67.

لن نكون متشائمين بالمنتخب لكن ما قدمه لايبشر بالخير ولا يتناسب مع مايقدم له من دعم مادي ومعنوي، لذلك بات على القائمين عليه التدارك قبل خوض المباراة الودية الثانية أمام منتخب إيران يوم الثلاثاء المقبل.

“البعث”