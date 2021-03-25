خطط إستراتيجية ومصادر احتياطية لتأمين مياه الشرب

دمشق- عبد الرحمن جاويش

تعكف مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي بدمشق وريفها على وضع الخطط الإستراتيجية لتأمين مياه الشرب من خلال التنسيق مع المؤسسات المعنية وتأمين مصادر احتياطية بديلة عن المصدر الرئيسي لتفادي الوقوع في أية أزمة مستقبلية، وذلك حسب كلام معاون مدير عام المؤسسة عمر درويش الذي بين أنه تم تأهيل شبكات المياه في المناطق التي تم تحريرها، حيث تم تجهيز أكثر من 12 منطقة إضافة لبعض الآبار الأخرى المتفرقة, وضخ المياه إلى تلك المناطق، موضحاً أن المؤسسة بصدد تركيب العدادات لضبط ومراقبة السحب المائي ليكون متوافقاً مع المقننات المائية المعتمدة .

وأكد معاون مدير مؤسسة المياه على دور المواطن في المحافظة على الثروة المائية من خلال الاستخدام المسؤول والحفاظ عليها من التلوث لتحقيق الأمن المائي.

يذكر إن المؤسسة قامت مؤخراً بتأهيل بئري النقل مع تأمين التغذية الكهربائية اللازمة لتشغيلهما، وسيقوم هذان البئران بتغذية منطقة بستان ميشيل والحدائق في حرستا، بغزارة إجمالية /30/ متر مكعب في الساعة. كما قامت المؤسسة بتأهيل خزان البستان العالي سعة /500/م3، وتأهيل بئر حديقة البستان جانب الخزان بغزارة /15/ متر مكعب في الساعة، ويقوم هذا الخزان بتغذية منطقة العجمي والفرن الآلي والبلاطة في حرستا.