موجة كورونا الجديدة تعجّل الانتقال للخطة (ب) بطرطوس

طرطوس- محمد محمود

كشف الدكتور اسكندر عمار مدير مستشفى الباسل بطرطوس في تصريح لـ”البعث”، عن زيادة في أعداد المراجعين المشتبه في إصابتهم بفايروس كورونا، مبيّناً أن هذه الزيادة مؤشر واضح على موجة هجومية جديدة من الفايروس.

وأكد عمار أنه تم الانتقال بشكل فوري للخطة (ب) باعتماد عدد أسرّة يصل إلى 114 سريراً، و14 سريراً خاصاً بالعناية المشدّدة، كما تمت زيادة عدد الكوادر العاملة في القسم بما يلبي الحاجة إلى علاج أي مريض، موضحاً أنه تم مؤخراً إيقاف جميع العمليات الباردة في المشفى مع الاستمرار بالعمليات الإسعافية وعمليات الأورام، بغية الاستفادة من معظم الكوادر في قسم العزل، مؤكداً الجاهزية التامة للمستشفى في التعامل مع هذه الموجة الجديدة.

وحول أعداد المراجعين اليوميين المشتبه في إصابتهم بالفايروس بيّن عمار أن هناك 80 مريضاً يومياً يراجعون قسم الإسعاف الخاص بالكورونا، في حين بلغت معدلات القبول اليومية 15 مريضاً تقريباً، بالمقابل هناك 71 مريضاً في قسم العزل منهم 6 في العناية المشدّدة أي بنسبة تصل إلى 65% من الطاقة الاستيعابية العامة، وأضاف: نسبة الشفاء خلال هذه الموجة أعلى من سابقاتها لكن هذا لا يعني التراخي أو الإهمال، مشدّداً على أهمية الاستمرار بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي باتت معروفة للجميع، وتطبيقها من الناس في هذه الفترة إلى حين مرور هجمة الفايروس الجديدة.