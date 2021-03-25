نشاط إداري في حطين وتعيين مدربين للفئات العمرية

اللاذقية – خالد جطل

في ظل توقف النشاط الكروي في الدوري الممتاز بسبب انشغال منتخبنا الوطني بمعسكره الخارجي، تواصل كرة رجال حطين تدريباتها بقيادة الكابتن ضرار رداوي، وبمشاركة كافة لاعبي الفريق الأول، وستة لاعبين من فريق رديف الرجال المرتبطين مع النادي بعقود رعاية، وتم هذا بالتشاور ما بين رئيس النادي خالد طويل، ومحمد أنس جود رئيس لجنة الإشراف على فريق الرجال، والجهازين الفني والإداري للفريق، كما تم التطرق إلى أوضاع الفرق، ووضع خطة كاملة، مع رسم استراتيجية عمل للفترة المقبلة.

ولتفعيل باقي الفئات لفرق النادي كلّفت إدارة النادي الكابتن بشار سرور مدرباً لفريق الشباب حتى نهاية الموسم، وخالد إبراهيم إدارياً، وحسن منون مدرباً للحراس، وأحمد حاج قاسم مسؤول تجهيزات، كما سمت جلال دكر مدرباً لفريق الناشئين، يساعده محمد رابعة، وخالد دمياطي مدرباً للحراس، وتم تكليف أحمد حاج محمد مدرباً للأشبال، يساعده علي حسونة، وعمار كيالي مدرباً للحراس، وعيّنت أحمد شيخ خميس مدرباً لفريق مواليد 2005، يساعده مصطفى بلة.

الجدير ذكره أن رجال حطين يحتلون حالياً المركز الثالث بالدوري الكروي الممتاز مع نهاية الجولة 21، برصيد 40 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن تشرين حامل اللقب والمتصدر.