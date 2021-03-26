التشيك تستقبل بلجيكا في أقوى مباريات الجولة الثانية من التصفيات المونديالية

تُفتتح عصر اليوم الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال (قطر 2022)، وتحاول الفرق الـ55 بذل أقصى مجهودها لكسب بطاقات التأهل التي سيحجزها متصدّرو المجموعات العشر مباشرة، أما أصحاب المركز الثاني بجانب أفضل منتخبين في دور المجموعات ضمن دوري الأمم للموسم الحالي -في حال عدم تأهلهما مباشرة عبر التصفيات وعدم تأهلهما للدور الفاصل من خلال التصفيات- فتخوض ملحقاً وينتج عن ذلك الملحق تأهل ثلاثة منتخبات إضافية.

بالعودة إلى المباريات تغيب المواجهات القوية في هذه الجولة والتي كنّا قد تعودنا عليها بمسابقة دوري الأمم الأوروبية بسبب اختلاف طريقة توزيع المجموعات والتصنيفات، وتعدّ المواجهة التي ستجمع بين بلجيكا والتشيك لحساب المجموعة الخامسة أبرز مواجهات هذه الجولة، وكان المنتخب التشيكي المضيف قد استهلّ مشوار التصفيات بفوز سهل في الجولة الأولى على منتخب إستونيا، فيما فاز المنتخب البلجيكي على نظيره الويلزي بثلاثة أهداف لهدف. أما بطل العالم المنتخب الفرنسي فسيواجه نظيره الكازاخي لحساب المجموعة الرابعة في مباراة سهلة نظرياً، على الرغم من أن الديوك لم يقنعوا عشاقهم في أول ظهور لهم في التصفيات، حيث حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله لقاءهم أمام المنتخب الأوكراني أقوى منافسيهم في المجموعة.

وفي مباراة أخرى يلاقي بطل أوروبا ودوري الأمم الأوروبية المنتخب البرتغالي نظيره الصربي لحساب المجموعة الأولى، وينتظر عشاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن يحقّق رقماً قياسياً جديداً على مستوى منتخب بلاده، بعدما أصبح الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ كرة القدم وعلى مستوى البرتغال، بتسجيله 102 هدف خلال 170 مباراة، رغم أن فرص تحطيمه لرقم الإيراني علي دائي في فترة التوقف هذه قد قلت فهو لم يسجّل في مباراة فريقه الأولى أمام أذربيجان، ولم يبق أمام البرتغال سوى مواجهتين أمام صربيا ثم أمام لوكسمبورغ في 30 الشهر الحالي، وكان رونالدو دشّن أهدافه الدولية بهدفه في اليونان في افتتاح كأس أوروبا 2004، وكانت هذه هي المباراة الدولية الثامنة لرونالدو.

مباريات السبت: مونتينيغرو- جبل طارق، روسيا- سلوفينيا 5 عصراً، بيلاروسيا– إستونيا، النرويج- تركيا، هولندا- لاتفيا، كرواتيا– قبرص 8 مساءً، صربيا– البرتغال، جمهورية أيرلندا– لوكسمبورغ، جمهورية التشيك- بلجيكا، سلوفاكيا– مالطا 10.45 مساءً.

مباريات الأحد: كازاخستان– فرنسا 4 عصراً، جيورجيا– إسبانيا، الدنمارك– مولدوفا، ألبانيا– إنكلترا، أرمينيا- آيسلندا 7 مساءً، كوسوفو– السويد، بلغاريا– إيطاليا، سويسرا- لتوانيا، أوكرانيا– فنلندا، النمسا- جزر فارو، بولندا– أندورا، سان مارينو– المجر، مقدونيا– ليشتنشتاين، رومانيا– ألمانيا 9.45 مساءً.

أرقام وإحصائيات

– خسر المنتخب البرتغالي مباراة واحدة من آخر خمس مباريات لعبها وفاز في الباقي، فيما فاز منافسه الصربي مرتين وتعادل في ثلاث مباريات من آخر خمس لعبها.

– خسر المنتخب التشيكي مباراتين من آخر خمس لعبها أمام ألمانيا واسكتلندا وبنفس النتيجة هدف مقابل لا شيء، بينما لم يخسر نظيره البلجيكي في أي مباراة.

– خسرت ألمانيا مباراة واحدة من آخر خمس لعبتها وتعادلت في مثلها وفازت في الثلاث المتبقية، فيما خسرت رومانيا مباراتين وفازت في مثلهما وتعادلت في واحدة.

– تعادلت فرنسا بطلة العالم في مباراة واحدة وخسرت مثلها وفازت في الثلاث المتبقية من آخر خمس مباريات لعبتها، أما منافسها الكازاخي فقد خسر في ثلاث مباريات وتعادل في اثنتين.