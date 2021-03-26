الصين: تسييس قضية منشأ فيروس كورونا ممارسة لا أخلاقية

جددت الصين التحذير من أن تسييس مسألة تعقب منشأ فيروس كورونا يقوض التعاون الدولي وجهود التصدي العالمية لهذه الجائحة وبالتالي فقدان المزيد من الأرواح ما يعد أمراً غير أخلاقي بشكل كبير.

ونقلت شينخوا عن يانغ تاو رئيس إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية بوزارة الخارجية الصينية قوله في موجز صحفي بشأن دراسة مشتركة لمنظمة الصحة العالمية والصين حول هذه القضية: “هناك دول معينة لا تطيق الانتظار وتحاول إقناع الدول الأخرى بالتوقيع على ما يسمى “بيان مشترك” لمعارضة نتائج التقرير الذي سيصدر رغم أن التقرير النهائي لبعثة منظمة الصحة العالمية الصينية لم ينشر حتى الآن”.

وفي السياق نفسه أكد سفير الصين لدى الولايات المتحدة كوي تيانكاي أن محاولات بعض الدول تقسيم العالم إلى معسكرات مختلفة لا تمثل الحلول المثلى للتحديات العالمية ومن بينها معركة التصدي لوباء كورونا والتغيير المناخي إضافة إلى الفقر.

وأوضح تيانكاي في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الإخبارية أمس: “نحن نؤمن بأن ما يحتاجه العالم اليوم ومستقبلاً هو جهود مشتركة من قبل جميع البلدان لبناء مجتمع مشترك وأي جهود رامية إلى تقسيم العالم لمعسكرات مختلفة أو حتى إنشاء تكتلات عسكرية متواجهة لا تمثل الحلول لمواجهة التحديات العالمية”.

وأعرب تيانكاي بهذا الصدد عن “ترحيب الصين والتزامها الدائم بالتعاون الدولي ومتعدد الأطراف على أن يكون التعاون قائماً على أسس المنفعة المتبادلة والمساواة والاحترام المتبادل” مضيفاً: “إن على دول الغرب من جانبها أن تتعلم كيف تتعامل مع الدول والأعراق والحضارات الأخرى من منطلق المساواة”