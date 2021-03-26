تظاهرات حاشدة في اليمن في الذكرى السادسة لبدء العدوان

شهدت العديد من مدن اليمن، اليوم الجمعة، تظاهرات واسعة بمناسبة الذكرى السنوية السادسة للعدوان السعودي، فقد تظاهر اليمنيون في أكثر من 20 ساحة في العاصمة صنعاء ومحافظات الحُدَيْدَة وحَجَّة وذَمَار والمحويت ورَيْمَة وتعز بمناسبة الذكرى السادسة للعدوان، مؤكدين أن الصمود هو الخيار المبدئي والإنساني والأخلاقي والإيماني، وهو أمر لا نقاش فيه ولا مساومة.

المتظاهرون أكدوا أن لا أفق لتحالف العدوان إلا المزيد من الفشل والإجرام، وكلما طال العدوان ازداد الشعب اليمني ثباتاً وصموداً واستعداداً للتضحية.

كما أعلنوا تمسكهم بمواقفهم المبدئية الإيمانية تجاه قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مستنكرين العمالة والموالاة للعدو الإسرائيلي تحت مسمى التطبيع.

كذلك، طالبوا القوة الصاروخية والطيران المسيّر بالاستمرار في قصف معاقل قوات التحالف السعودي بعمليات نوعية ومؤثرة، حتى يكف العدوان شره عن اليمنيين، وشددوا على أن دماء الشعب اليمني لن تذهب هدراً ولن تسقط بالتقادم، وأن لليمنيين الحق في ملاحقة المجرمين والاقتصاص منهم.

وإلى جانب الحضور الشعبي الواسع، شاركت شخصيات سياسية ودينية وحزبية في الذكرى السنوية السادسة للعدوان السعودي، وقال مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين: إن “السعودية كانت بالأمس تتغطرس وتتكبر، وها هي اليوم تستنجد العالم أن يعينها وينصرها”، وأكد أن “السعودية وحلفاءها بغوا وقطعوا الرحم وحاصروا الشعب اليمني”، متهماً “التحالف بتعبيد المشروع الصهيوني الأميركي”.

المفتي شرف الدين شدد على أن “كلام رئيس وزراء بريطانيا عن نشر قوات بريطانية في اليمن لا يمكن أن يؤثر في قلوب اليمنيين الأحرار”، مطالباً علماء الأمة “بأن يكشفوا زيف ادعاءات أعداء الأمة والأنظمة العميلة”، وأعلن أيضاً رفض الشعب اليمني أي مساومة تمس بعزته وقيمه ودينه، مشيراً إلى أن اليمن سيواجه كل الأعداء.

إلى ذلك، قالت مسيرة صنعاء في بيان لها بمناسبة اليوم الوطني للصمود إن “اليمن كان ولا يزال في موقف الدفاع عن النفس، ولم يكن بادئاً في هذه الحرب وهو مستمرٌ في مواجهة المعتدين”، وأضاف البيان أن “المواجهة المفروضة على شعبنا أكسبته قوةً من ضعف، وأورثت دول العدوان والنظام السعودي المعتدي ضعفاً ووهناً على وهن”، مشيراً إلى أن “من أعلن العدوان وفرض الحصار يتحمل عواقب ما فعل، وتبعات ما ارتكبه من جرائم ومجازر”.

وتابع البيان أن “العدوان خطيئة كبرى ارتكبها التحالف الأميركي السعودي وباستمرار هذا العدوان تقع دول البغي في خطيئة أكبر”، مثمناً عالياً “ما يقوم به أبطالُ الجيش واللجان من عمليات دفاعية مشروعة في عمق دول العدوان”، ومباركاً “الانتصارات الميدانية في الجبهات كافة”.

بيان مسيرة اليوم الوطني للصمود، أشار إلى أن “الحصول على المشتقات النفطية والمواد الغذائية والطبية والمواد الأساسية استحقاقٌ إنساني وقانوني غير خاضع للمقايضة بأي شروط عسكرية أو سياسية”، ولفت إلى أنه “ومع استمرار إغلاق مطار صنعاء وتعطيل ميناء الحديدة فإننا نهيب بالقوات المسلحة الرد بالمثل واستهداف مطارات وموانئ دول العدوان”، وشدد على أن “على دول العدوان وقف عدوانها وفك حصارها بشكل كامل وشامل”.

وأكد البيان “نحن كشعب يمني مع سلام حقيقي يضمنُ سيادة اليمن وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه”، وأضاف: “قادمون في العام السابع ومتقدمون بإنجازات وانتصارات ومتوكلون على الله بقوة وعزة وثبات”. كما أكد البيان تمسكه بالقضية الفلسطينية، مجدداً رفضه للتطبيع، ومعتبراً أنه “خيانة لله وللأمة وجريمة بحق فلسطين”.